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La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más

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“Templo, estancia, batallón: la historia de nuestra región”

11 de Abril de 2026 | 07:56
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Los Mirlos y el bolero se cruzan en la Ciudad

TanGodoy.- A las 21 en ART, Camino centenario y 503. Sonia Godoy interpreta tangos, baladas y boleros.

Proyecto Javier.-Con Beresiarte, Sisti Ripoll, Raynal y Belza. Presenta: Carracedo. En 61 Nº1163. A las 19.

Peña flor.- A las 18 en el Barrio Banco Provincia, 174 entre 31 y 32, Berisso.

Metamorfia.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Llevatelo87 + Canciones y almas.- A las 23.30 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Concierto flamenco.- A las 20 en La Maga Club de Arte, 1 entre 35 y 36. Se presentan: Martín Tovar (guitarra), Natalia Tauil (cante) y Jowi Iturralde (percusión).

Segundo Tiempo Sexteto.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464.

Retro Hípico + Banda XXI.- A las 21 en Hípico Music Bar, 52 entre 118 y 119.

Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Ópera Cumbia.- A las 23.55 en Ópera, 58 entre 10 y 11.

Noelia Sinkunas.- A las 21 en el Club Unión y Perseverancia de Berisso, 13 y 153.

La Moura.- A las 18 en el playón de 17 y 71. Versiones de rock nacional.

Pure disco.- A las 21 en el playón de 17 y 71.

La Negra Quiroga: peña.- A las 21 en Esquina América, 71 esquina 18.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Noche de Murga Argentina.- A las 20 en Colibrí Arte y Cultura, diagonal 77 entre 5 y 6. Se presentan: Pacto de Negros y Taller de Percucion del Coli.

TEATRO

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 20 en Teatro Comunitario La Caterva de City Bell, 471 y 14b, City Bell. Con dirección de Pablo Negri, Consuelo Machicote y Julián Arias.

Tiene que salir varieté.- A las 20.30 en La Gran7 arte y cultura, 62 entre 1 y 115. A la gorra.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Liliana Perdomo.

Estoy relajada.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con la actuación de Cami de los Santos.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco, con dirección de Claudio Rodrigo.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Josep María Miró con dirección de Sara Mon. Segunda temporada.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro, con dirección de Sara Mon.

Dalia Gutmann.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta su show “Experiencia Gutmann Dalia”.

Pareja de tres.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Llegar a Japón.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

1976.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección y dramaturgia de Darío Herrera.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis.

INFANTILES

La Sirenita.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nico Alonso.

Guerreras Doradas.- A las 15 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

EVENTOS

Festival por los 30 años de El Obrero: Noche de teatro a precio popular.- En 13 y 71 se presentarán: “La zanja” a las 19. Muestra del taller de Acrobacia Aérea a las 20. “Esto también pasará” a las 21. “Trika Fopte” a las 23.

DANZA

Ballet del Argentino.- A las 20 en la Sala Iris Saccheri del TACEC, 51 entre 9 y 10.

 

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