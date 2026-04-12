Crisis en la atención a pacientes con TEA en La Plata: prestadores denuncian deudas y convocan a una movilización

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Centros terapéuticos de La Plata que brindan servicios a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se declararon en estado de alerta debido a una situación financiera que califican como “crítica”. Según denunciaron, la falta de pago de las prestaciones correspondientes al mes de diciembre ha puesto en jaque el sostenimiento de los espacios, dificultando el cumplimiento de obligaciones básicas como el pago de salarios profesionales, alquileres e insumos esenciales para los tratamientos.
Ante la falta de respuestas, los prestadores del Programa TEA convocaron a una movilización para el próximo miércoles 15 de abril a las 13 horas. La protesta tendrá lugar frente a la sede central de IOMA, en calle 46 entre 12 y 13, donde exigirán el desembolso inmediato de los fondos adeudados y la creación de una cadena de pagos que otorgue previsibilidad a las instituciones encargadas de la atención de los niños y jóvenes.
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Entre los puntos centrales del reclamo, los profesionales solicitan una reunión urgente con autoridades con capacidad de decisión para gestionar la actualización de los aranceles, los cuales han quedado desfasados frente al actual contexto económico. Advierten que, de no regularizarse la situación de manera inminente, muchos pacientes corren el riesgo de perder la continuidad de sus tratamientos, lo que representaría un grave retroceso en su desarrollo y calidad de vida.
La convocatoria se hizo extensiva a las familias, profesionales y a la comunidad en general para visibilizar un conflicto que, aseguran, pone en riesgo la salud de uno de los sectores más vulnerables. “La situación no da para más y el sistema de discapacidad está al borde del colapso”, manifestaron los organizadores, quienes esperan que la medida de fuerza sirva para destrabar el conflicto administrativo que afecta a decenas de centros en la región.
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