Sofía Martínez dio a conocer el mensaje textual que le mandó Antonela Roccuzzo, la verdad sobre la tensión por Lionel Messi

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Lionel Messi y Sofi Martínez. Ante lo que se generó, con un murmullo que fue subiendo, Antonela Roccuzzo sorprendió a la periodista con un mensaje con el que aclaró la situación.
Sofi siempre cargó sobre sus espaldas la buena relación que tiene con Lionel Messi. Allí, a base de entrevistas, o de buscarlo para alguna nota, el astro argentino siempre le contesta con una sonrisa y eso abrió especulaciones en las redes.
Así, en alguna oportunidad contó que tuvo una charla con Antonela Roccuzzo.
Que sintió la necesidad de ciertas aclaraciones, pero esta vez dio a conocer el textual que le mandó por WhatsApp la esposa de Messi.
Lo cierto es que, Martínez dio a conocer que Antonela le escribió para tranquilizarla. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”.
Finalmente, después de confesar que ese gesto fue tranquilizador para ella, soltó: “No tenía ninguna necesidad de escribirme… inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, cerró Sofi respecto del tema.
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