Apareció la mamá de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP: qué se sabe del caso

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Se van conociendo detalles del espeluznante hallazgo ocurrido en la Facultad de Arquitectura de la UNLP. Como informó EL DIA, esta mañana la zona 47 y 117 amaneció con un un amplio operativo policial debido a que obreros encontraron a una beba muerta en una zona donde construyen nuevas aulas de esa unidad académica.
Ahora se supo que la víctima fatal tenía apenas entre 3 o 4 meses de vida y que su mamá tenía un pedido de búsqueda desde el viernes tras una denuncia de averiguación de paradero. Finalmente hoy la hallaron en el barrio de 122 y 50, y se informó que si bien se encontraba en buen estado de salud sería paciente psiquiátrica.
Cabe destacar que en el caso interviene la Justicia Federal debido a que se trata de un edificio perteneciente a la universidad nacional platense. Es así que quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien dispuso las diligencias pertinentes y preservó la escena para que trabajen los peritos.
Se supo además que los estudiantes no pueden moverse por calle 47, y que los los están derivando a todos por calle 48. Se indicó también que esa unidad académica permanece cerrada por el frente.
Por el momento no se dieron mayores definiciones sobre el hallazgo ocurrido en la sede de 47 y 117, por lo que buscan establecer las causas del deceso de la beba. Todo es materia de investigación y se mantiene en total hermetismo. Sólo se supo que el cuerpo fue encontrado "en el obrador" por los operarios que están construyendo el nuevo espacio, y que más tarde llegaron familiares de la menor para reconocer el cuerpo, por lo que se vivieron escenas desagarradoras
El lugar se llenó de policías y de patrullas comunales, justo en un momento donde comenzaban a llegar los estudiantes. Es por eso que la noticia fue causando asombro entre los alumnos que buscaban ingresar sin éxito al edificio por la entrada principal.
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