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Apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Foto: Roberto Acosta

13 de Abril de 2026 | 09:28

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Un amplio operativo policial se realiza esta mañana en la Facultad de Arquitectura por un espeluznante hallazgo. En las primeras horas de este lunes, en una zona donde construyen nuevas aulas de esa unidad académica de la UNLP, encontraron a un bebé muerto.

Según pudo saber EL DIA, en el caso intervendrá la Justicia Federal debido a que se trata de un edificio perteneciente a la universidad nacional platense. Por el momento no se dieron mayores definiciones sobre el hallazgo ocurrido en esa sede de 47 y 117, ni la edad de la víctima ni las causas del deceso. Todo es materia de investigación.

El lugar se llenó de policías y de patrullas comunales, justo en un momento donde comenzaban a llegar los estudiantes. Es por eso que la noticia fue causando asombro entre los alumnos que buscaban ingresar sin éxito al edificio.

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