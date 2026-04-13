Inseguridad total en el centro de City Bell: seguidilla de robos y destrozos de vidrieras en comercios

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Una seguidilla de robos y destrozos de vidrieras vienen sufriendo hace tiempo varios comercios del centro de City Bell. Los propios comerciantes se comunicaron con EL DIA para dar cuenta de una situación que califican de "insostenible".
"Es una situación que está pasando en el centro de City Bell hace tiempo. Necesitamos que nos ayuden a dar visibilidad, porque no encontramos respuesta en la policía ni en la Municipalidad", manifestaron las víctimas de los ataques. Además acompañaron su denuncia con fotos y videos de los episodios que se sucedieron en el último tiempo.
Agregaron que "están rompiendo 2 o 3 vidrieras por noche" y que en algunos casos "incluso ingresan a los locales, rompen y roban". Frente a esto admitieron que "ya no sabemos qué hacer para ponerle freno a la inseguridad".
Uno de los últimos casos fue el que sufrió el local de Tiza, en plena calle Cantilo, a quien anoche le destrozaron los vidrios del frente. No se trata sólo de un hecho vandálico, sino también lo que ello implica, como el costo de la reposición que golpea aún más el bolsillo de los comerciantes platenses en medio de una crisis que no cede.
Sostienen también que otras firmas atacadas fueron la "Heladería H", el "Café Martínez" y el local de ropa deportiva "Calou", al que en una semana le robaron tres veces, denunciaron.
"Todas las mañanas vengo a laburar esperando que no esté rota mi vidriera ni que me hayan entrado a robar", contó, indignado, otro damnificado, quien agregó que "la policía nos toma el pelo".
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