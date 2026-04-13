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Con Wanchope Ábila y un juvenil de River, quiénes son los apartados por Estudiantes de Río Cuarto

Con Wanchope Ábila y un juvenil de River, quiénes son los apartados por Estudiantes de Río Cuarto
13 de Abril de 2026 | 17:49

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El experimentado delantero Ramón Ábila y el joven mediocampista Tobías Leiva fueron apartados del plantel de Estudiantes de Rio Cuarto, en una decisión en conjunto del entrenador Gerardo Acuña y la dirigencia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ex jugador de Boca y el juvenil a préstamo de River hasta fin de año fueron apartados del plantel junto a otros ocho futbolistas. En sus redes, el club cordobés informó que “esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaria técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre”.

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Además, se comunicó que los jugadores afectados “entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado del club”. Cabe destacar que 9 de los 10 futbolistas llegaron en este mercado de pases a Estudiantes de Rio Cuarto.

Aparte de Ábila y Leiva, los otros ocho desafectados son el arquero uruguayo Renzo Bacchia, Tobías Ostchega, Mauro Molina, Nicolás Morro, Fernando Bersano, Tomás Olmos, Agustín Morales y Jeremías Ramponi.

De 14 partidos posibles en este Torneo Apertura, Ábila disputó 8 y solo fue titular en la derrota con Racing en Avellaneda, siendo sustituido a los 21 minutos del complemento. El ex delantero de Boca no marcó goles en su paso por Estudiantes de Rio Cuarto.

Por su parte, Leiva jugó tan solo 3 partidos de los 14 posibles, todos ingresando desde el banco de suplentes.

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