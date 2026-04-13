Estudiantes vs Cusco FC.- Así será el operativo de seguridad para el choque de Copa Libertadores en UNO

Este martes 14 de abril, el Estadio UNO será el escenario del cruce entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC de Perú por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Para garantizar el orden en un compromiso que contará con ambas parcialidades, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) diseñó un amplio despliegue de seguridad que comenzará varias horas antes del pitazo inicial, previsto para las 19:00.

El dispositivo contará con un total de 430 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a los que se sumarán 230 agentes de seguridad privada y 120 trabajadores de Utedyc. En cuanto a la asistencia sanitaria, el Ministerio de Seguridad confirmó que habrá cinco ambulancias y 31 socorristas distribuidos estratégicamente dentro del escenario deportivo. Las puertas del estadio se abrirán a las 16:00, por lo que se solicita a los hinchas llegar con antelación para evitar aglomeraciones en los molinetes.

En los ingresos se realizarán controles estrictos que incluirán la verificación de entradas, carnet de socio y DNI. Además, se aplicará de forma rigurosa el Derecho de Admisión mediante el uso de dispositivos móviles por parte de las fuerzas de seguridad. Se recordó que está prohibido el ingreso con pirotecnia, papeles de todo tipo, banderas que inciten a la violencia o vestimenta de otras entidades deportivas que no sean las protagonistas del encuentro.

Un punto clave del operativo es la advertencia sobre comportamientos en las tribunas. El organismo solicitó evitar cualquier tipo de expresión racista o actitud discriminatoria. En caso de detectarse estas conductas, se identificará a los responsables y se aplicarán sanciones que van desde la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos hasta penas de prisión, conforme a lo establecido por las leyes 11.929 y 23.592.

Recomendaciones y restricciones para el ingreso

Para que la jornada transcurra sin incidentes, Aprevide emitió una serie de pautas obligatorias para todos los asistentes:

- Documentación: Es indispensable presentar el DNI físico y la entrada o carnet correspondiente para superar los anillos de seguridad.

- Elementos prohibidos: No se permitirá el acceso con botellas, material pirotécnico, máscaras, caretas o capuchas.

- Tránsito y cortes: Habrá puntos de control policial y agentes municipales en las inmediaciones del estadio (calles 1, 115, 52 y 53), por lo que se recomienda evitar circular con vehículos por la zona del Bosque si no se asiste al evento.

- Pirotecnia: El uso de bengalas o elementos similares en las tribunas está estrictamente prohibido y será motivo de sanciones directas para el club y los involucrados.