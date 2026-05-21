Árbitro confirmado para Estudiantes vs Rosario Central por Copa Argentina

Estudiantes y Rosario Central tiene día y árbitro confirmado para el cruce por 16avos de final de Copa Argentina, el domingo 31 de mayo. Resta que la AFA defina horario y sede.El Pincha, que viene de caer en Río de Janeiro ante Flamengo, cerrará la fase de grupos de Copa Libertadores el próximo martes en UNO con Independiente Medellín y depende de él mismo para pasar a octavos.

Luego, le quedarán cuatro días al Cacique Medina para preparar el partido contra Rosario Central, con Leandro Rey Hilfer como árbitro designado. Lo acompañarán Diego Bonfa, Iván Núñez y Juan Pafundi.

Se espera que la sede y el horario sean confirmados en las próximas horas, atentos a los viajes que deberán hacer los hinchas. Entre las opciones que maneja la AFA, están en carpeta San Nicolás y el Kempes de Córdoba.



El Pincha, que viene de caer en Río de Janeiro ante Flamengo, cerrará la fase de grupos de Copa Libertadores el próximo martes en UNO con Independiente Medellín y depende de él mismo para pasar a octavos.Luego, le quedarán cuatro días al Cacique Medina para preparar el partido contra Rosario Central, con Leandro Rey Hilfer como árbitro designado. Lo acompañarán Diego Bonfa, Iván Núñez y Juan Pafundi.

Se espera que la sede y el horario sean confirmados en las próximas horas, atentos a los viajes que deberán hacer los hinchas. Entre las opciones que maneja la AFA, están en carpeta San Nicolás y el Kempes de Córdoba.



Luego, le quedarán cuatro días al Cacique Medina para preparar el partido contra Rosario Central, con Leandro Rey Hilfer como árbitro designado. Lo acompañarán Diego Bonfa, Iván Núñez y Juan Pafundi.Se espera que la sede y el horario sean confirmados en las próximas horas, atentos a los viajes que deberán hacer los hinchas. Entre las opciones que maneja la AFA, están en carpeta San Nicolás y el Kempes de Córdoba.



Se espera que la sede y el horario sean confirmados en las próximas horas, atentos a los viajes que deberán hacer los hinchas. Entre las opciones que maneja la AFA, están en carpeta San Nicolás y el Kempes de Córdoba.

