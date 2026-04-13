Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata

En el barrio del robo, todos quedaron impactados con la noticia / Web

Un importante robo se registró durante la madrugada de este domingo en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata, donde delincuentes se llevaron dos cajas fuertes con documentación clave y una importante suma de dinero en efectivo.

El hecho fue denunciado en la comisaría quinta por el titular de la firma “Urban Work SRL”, ubicada en las calles 16 y 59.

Según relató, alrededor de las 04.28 recibió un llamado de un empleado, quien le advirtió que la empresa de alarmas que tienen contratada había detectado actividad en el lugar.

Ante esta situación, el empleado se dirigió a la oficina y constató que la cerradura de acceso estaba violentada. Minutos más tarde, el propio Ferreyra arribó al inmueble y confirmó el robo.

De acuerdo a la presentación, los ladrones sustrajeron una caja fuerte de gran tamaño que contenía documentación sensible de la empresa, como pagarés, chequeras, estatutos, balances y la llave de ignición de una camioneta. Además, en su interior había unos 7.500 dólares y aproximadamente 10 millones de pesos.

También se llevaron una segunda caja fuerte más pequeña, en la que había talonarios de pagaré.

Según se presume, los delincuentes actuaron con evidente planificación, ya que cubrieron los sensores de alarma con trapos y cortaron el suministro eléctrico. Asimismo, se constató que forzaron una ventana sobre 59, otra sobre calle 60 y una puerta trasera para ingresar al predio.

Este tipo de hechos suele encuadrarse dentro de los denominados “golpes comando”, donde los autores no actúan al azar sino que cuentan con información previa sobre el lugar, sus movimientos y los elementos de valor a sustraer.

Generalmente, estas bandas realizan tareas de inteligencia, analizando horarios, sistemas de seguridad y rutinas del personal, para ejecutar el robo en momentos de menor circulación y reducir riesgos.

En ese sentido, los investigadores no descartan que haya existido un trabajo previo de observación o incluso algún dato sensible que se filtró y haya permitido a los delincuentes conocer la ubicación de las cajas fuertes y la existencia de dinero en efectivo.

La modalidad, además, evidencia un accionar coordinado y rápido, característico de grupos organizados que buscan concretar el ataque sin dejar rastros.