Gimnasia vs Sarmiento.- El Lobo empata 0 a 0 con el Verde en un cruce importante por la clasificación en el Torneo Apertura

Gimnasia empata 0 a 0 con Sarmiento en un cruce importante por la clasificación en el Torneo Apertura
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Con el regreso de Renzo Giampaoli al once titular y a la espera de un nuevo DT, Gimnasia saltó al campo del estadio Eva Perón para buscar un resultado que le permita seguir con chances para meterse en los puestos de clasificación a los Playoffs.
A los 5 minutos, Burrai le cerró el arco a Gimnasia. El arquero de Sarmiento le tapó un mano a mano a Ignacio Miramón con una gran tapada. El mediocampista central llegaba en soledad al área, luego de una gran conexión entre Nacho Fernández y el 'Chelo' Torres en la banda izquierda.
A la espera del inicio de una nueva etapa, Gimnasia enfrentará está tarde a Sarmiento en una de las últimas oportunidades del equipo albiazul para dar pelea por ingresar a la fase de definiciones del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Eva Perón de Junín y será arbitrado Álvaro Carranza con la asistencia de Adrián Franklin en el VAR. El partido será televisado por TNT Sports y tendrá transmisión radial por La Redonda en el 100.3 del dial (ESCUCHAR AQUI).
Sarmiento: 1- Javier Burrai; 29- Thiago Santamaría, 34- Agustín Seyral, 2- Juan Manuel Insaurralde, 3- Lucas Suárez; 8- Santiago Salle, 5- Manuel García, 14- Mauricio Martínez; 25- Carlos Villalba, 27- Junior Marabel y 10- Jhon Rentería. DT: Facundo Sava.
Suplentes: 27- Julián Kadijevic, 13- Germán Conti, 35- Juan Cruz Cortazzo, 31- Bautista Barros Schelotto, 22- Matías Melluso, 18- Mateo Seoane, 33- Pablo Aguiar, 19- Lucas Castro, 26- Franco Torres, 7- Manuel Panaro, 43- Maximiliano Zalazar y 28- Cayetano Bolzán.
Gimnasia: 23- Nelson Insfrán; 25- Alexis Steimbach, 4- Renzo Giampaoli, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 8- Ignacio Fernández, 16- Augusto Max, 5- Ignacio Miramón; 10- Nicolás Barros Schelotto; 32- Marcelo Torres y 29- Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
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Suplentes: 12- Thyago Ayala, 77- Nicolás Pasquini, 33- Gabriel Díaz, 4- Juan Manuel Cabrera, 15- Cristian Zabala, 18- Osmar Giménez, 30- Manuel Mónaco, 11- Jonatan Gómez, 26- Yair Arismendi, 35- Facundo Alaggia, 7- Pablo Magnín y 40- Brandon Márquez.
Hora: 16.30
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Adrián Franklin
Estadio: Eva Perón
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