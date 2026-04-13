El DIM perdió el clásico y Flamengo le ganó al Flu

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Independiente Medellín y Flamengo, rivales de Estudiantes en el Grupo A de la Copa Libertadores tuvieron actividad el fin de semana en sus respectivas ligas domésticas, en la cual, les tocó enfrentar nada menos que a sus clásicos. El DIM no pudo ante Atlético Nacional, en tanto que el Mengao derrotó a Fluminense como local.
En este sentido, el Rojo Paisa, equipo con el que el Pincha igualó 1-1 en el debut copero, y que recién lo volverá a enfrentar el 26 de mayo, en el último partido de la fase regular del certamen perdió 3-2 ante su eterno rival.
Cataño metió un gol de vestuario para Independiente, mientras que minutos más tarde Sarmiento y Rengifo dieron vuelta el resultado en el marcador. En tanto que en el ocaso de la primera mitad, Londoño marcó la paridad. Sin embargo, en el final del encuentro Ortiz marcó un gol en contra para sellar el triunfo de Nacional.
Por otro lado, a más de siete mil kilómetros de distancia, Flamengo se quedó con el clásico ante Fluminense por 2-1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pedro convirtió por duplicado para el Fla, en tanto que Savarino descontó en el complemento para el Tricolor. Además, Carrascal fue expulsado en el final.
Estudiantes se medirá ante Flamengo el 29 de abril en UNO, por la tercera fecha de la Libertadores. El partido de vuelta en tierras cariocas se disputará el 20 de mayo. Ambos goles irán desde las 21.30.
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