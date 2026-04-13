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Política y Economía

Qué dijeron desde el Banco Nación sobre cambios en los criterios para otorgar créditos

En medio de la polémica por el otorgamiento de préstamos a funcionarios y legisladores

Qué dijeron desde el Banco Nación sobre cambios en los criterios para otorgar créditos
13 de Abril de 2026 | 07:12

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El Banco Nación Argentina (BNA), desde su cuenta oficial del Departamento de Prensa, aclaró que “no ha modificado ningún criterio de elegibilidad” para los usuarios de créditos hipotecarios de la entidad, ni cambió “ningún régimen de otorgamiento", ni excluyó "a ningún grupo” de sus clientes.

Según la Reglamentación Nº 802 +Hogares con BNA, que adjuntaron en la publicación en X, las condiciones generales de los usuarios que podían acceder a los créditos están relacionadas a “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia que pertenezcan al sector público” y clientes pertenecientes a empresas con capital “mayoritariamente estatal”, empleados de las empresas “pertenecientes al Grupo YPF”, y aquellos que cobren sus haberes a través del Banco. También, están incluidos los empleados del BNA  y del Grupo Nación.

“Para el caso de empleados del ministerio de Defensa, sus organismos desconcentrados y descentralizados, en el caso que el financiamiento esté destinado a vivienda única, se los eximirá del requisito de ‘permanente’, siempre que justifique la no residencia mediante la presentación de un documento oficial que identifique su traslado. Para estas situaciones se dará el mismo tratamiento requerido para la condición de vivienda única y de ocupación permanente, contempladas en el presente reglamento", indica el reglamento.

Asimismo, reconocen que “en todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores” que deberán “ser familiares directos de los primeros” (padres, hijos o hermanos) y cumplan a satisfacción del BNA “con los requisitos establecidos en la presente reglamentación para la obtención de préstamo hipotecario”.

Esta aclaración surge a raíz de las denuncias judiciales que se hicieron públicas la semana pasada, sobre presuntos beneficios a funcionarios, militantes de La Libertad Avanza (LLA) y legisladores oficialistas en el acceso a préstamos millonarios.

Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista de BNA, afirmó que no existe "ningún tipo de acomodo" y que todos los solicitantes deben cumplir con los mismos requisitos de solvencia. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó a la institución y señaló que las tasas, plazos y montos son iguales para todos los clientes de la línea +Hogares con BNA.

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