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Deportes |"Fue asesinado", dijo Burlando

EN VIVO. Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"

14 de Abril de 2026 | 12:47

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Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de que el proceso anterior fuera anulado tras el escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach. El nuevo debate oral busca determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria en 2020.

En esta nueva etapa, siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados de negligencia médica, administración de medicación inadecuada y falta de controles ante síntomas graves. 

Verónica Ojeda, en la previa, manifestó estar “muy nerviosa y ansiosa” y pidió “estar en paz y que Diego también lo esté”, mientras que su abogado, Mario Baudry, adelantó que solicitarán “penas severas” porque, según sostuvo, “a Diego lo abandonaron”.

En la misma línea, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, expresó confianza en el tribunal y aseguró: “Creo que es inminente una condena”. Por su parte, el defensor de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, advirtió: “Vamos a ser muy puntillosos en que los testigos no mientan”.

Ya en el inicio de la audiencia, el abogado defensor Francisco Oneto pidió la transmisión en vivo del juicio y señaló: “En este juicio va a haber ganadores y perdedores. La decisión que tomen ustedes se la van a criticar”. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el tribunal por considerarlo “desproporcionado”, aunque se autorizó la grabación de audios durante las audiencias.

Tras un breve cuarto intermedio, el fiscal Patricio Ferrari dio inicio a los alegatos con una de las exposiciones más duras de la jornada. “Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó”, sostuvo, y calificó a los imputados como un “grupo de improvisados”. Además, remarcó: “Existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas” y acusó: “No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Empezó a morir 12 horas antes”.

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En uno de los momentos más impactantes, Ferrari describió el estado del exfutbolista en sus últimas horas: “Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”.

Luego fue el turno de Burlando, quien reforzó la acusación contra los imputados. “Diego Armando Maradona fue asesinado”, afirmó, y agregó que el paciente “estuvo rodeado de personas desconocidas” durante su internación domiciliaria. También sostuvo que “jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”.

En otra intervención, el abogado señaló el estado físico del exfutbolista: “Maradona estaba exageradamente edematizado”, y cuestionó que los acusados minimizaran la situación al decir que estaba “hinchado”. En ese sentido, apuntó con dureza: “Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”.

Además, denunció la falta de condiciones médicas en el lugar donde se encontraba el exjugador: “No había aparatología médica, ni siquiera una curita”.

Por último, el abogado Pablo Jurado, representante de las hermanas de Maradona, sintetizó la postura de su parte con una frase contundente: “Fue la crónica de una muerte anunciada”, y exigió: “Pedimos un veredicto condenatorio”.

La primera jornada del juicio dejó así un panorama cargado de acusaciones cruzadas, con frases que reflejan la gravedad del caso y anticipan un proceso judicial extenso y de alto impacto.

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