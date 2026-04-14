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Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y cómo sigue la investigación
14 de Abril de 2026 | 16:44

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La investigación por el fallecimiento de Mía, la bebé de apenas dos meses cuyo cuerpo fue encontrado en el obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, presenta avances clave. Este martes, los peritos de la Morgue Policial entregaron a la Justicia el informe preliminar de la autopsia y arrojaron luz sobre las causas del deceso que conmueve a la Región.

De acuerdo al reporte elaborado por los especialistas de la Policía Bonaerense, la pequeña falleció como consecuencia de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”. Un dato fundamental del informe es que el cuerpo de la menor no presentaba lesiones traumáticas, descartando -en esta instancia inicial- la presencia de golpes, heridas de arma blanca o signos de estrangulamiento.

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A pesar de esta precisión, los investigadores aclararon que la conclusión definitiva del peritaje está sujeta a una serie de estudios complementarios que se encuentran actualmente en curso. Estos análisis adicionales permitirán determinar con exactitud las circunstancias que desencadenaron el cuadro fatal.

SITUACIÓN PROCESAL Y SALUD MENTAL DE LA MADRE

La madre de la bebé, permanece detenida bajo custodia policial en un centro asistencial de la Ciudad. Su situación es seguida de cerca por especialistas en salud mental, quienes realizan una evaluación psiquiátrica exhaustiva. Esta medida se tomó luego de que diversos testimonios de su entorno indicaran que la mujer padecería de esquizofrenia, un factor que resulta determinante para establecer su imputabilidad en el caso.

En el plano judicial, se produjo una novedad relevante en cuanto a la competencia del caso. El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien encabezó las actuaciones durante las últimas horas debido a que el hallazgo se produjo en terrenos de la UNLP, resolvió declararse incompetente.

Ramos Padilla argumentó que, si bien la Facultad de Arquitectura es de jurisdicción federal, la naturaleza del hecho no afecta los intereses directos del Estado Nacional o sus instituciones. Bajo esta premisa, el magistrado remitió el expediente nuevamente al fuero de instrucción platense, por lo que la causa volverá a quedar bajo la órbita de la fiscal Virginia Bravo, quien había iniciado las primeras diligencias.

EL RASTREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

La reconstrucción de los hechos se sustenta, en gran parte, en el análisis de los registros fílmicos. La búsqueda de Mía comenzó el pasado domingo, luego de que el padre y el abuelo denunciaran que la madre se había retirado con la bebé del Hospital de Niños de La Plata sin previo aviso.

Tras el seguimiento de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer que la mujer abordó un colectivo de la línea 506. Las grabaciones de la zona universitaria fueron determinantes, ya que captaron la presencia de la acusada en las inmediaciones del obrador de la facultad en un horario compatible con el momento en que se produjo el trágico desenlace.

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