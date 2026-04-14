Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

La inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
La inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
¿Qué pasa con los micros de La Plata? Reunión clave, promesas y pasajeros rehenes de la baja frecuencia
“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo
Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia
Estudiantes vs Cusco por Copa Libertadores: el requisito obligatorio que deben cumplir los hinchas para entrar a UNO
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Guardia alta: hay árbitros para el Superclásico por la fecha 15
Macri y Vidal encabezaron la reunión del PRO en la que estuvieron sus principales dirigentes
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
VIDEO. La Reserva de Gimnasia venció 2 a 0 a San Lorenzo: el golazo de Brian Croce
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos
Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas
Rapicuotas anunció su alianza con el tenista argentino Tomás Etcheverry
VIDEO. Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de Los Hornos
Las primeras imágenes de Adrián Suar y Natalia Oreiro durante la filmación que los unió en la pantalla grande
Caso Ángel: un informe escolar revelador y prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro
Anestesistas de La Plata denuncian "crítica situación" en medio del reclamo por falta de atención de PAMI y problemas con IOMA
Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
Se picó mal: Arde una interna en LN+ entre Débora Plager y Cristina Pérez, los detalles
Reclamo vecinal por un basural crónico en Altos de San Lorenzo: denuncian quema de cables, residuos peligrosos y falta de recolección
Filoso mensaje del ex marido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La investigación por el fallecimiento de Mía, la bebé de apenas dos meses cuyo cuerpo fue encontrado en el obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, presenta avances clave. Este martes, los peritos de la Morgue Policial entregaron a la Justicia el informe preliminar de la autopsia y arrojaron luz sobre las causas del deceso que conmueve a la Región.
De acuerdo al reporte elaborado por los especialistas de la Policía Bonaerense, la pequeña falleció como consecuencia de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”. Un dato fundamental del informe es que el cuerpo de la menor no presentaba lesiones traumáticas, descartando -en esta instancia inicial- la presencia de golpes, heridas de arma blanca o signos de estrangulamiento.
A pesar de esta precisión, los investigadores aclararon que la conclusión definitiva del peritaje está sujeta a una serie de estudios complementarios que se encuentran actualmente en curso. Estos análisis adicionales permitirán determinar con exactitud las circunstancias que desencadenaron el cuadro fatal.
La madre de la bebé, permanece detenida bajo custodia policial en un centro asistencial de la Ciudad. Su situación es seguida de cerca por especialistas en salud mental, quienes realizan una evaluación psiquiátrica exhaustiva. Esta medida se tomó luego de que diversos testimonios de su entorno indicaran que la mujer padecería de esquizofrenia, un factor que resulta determinante para establecer su imputabilidad en el caso.
En el plano judicial, se produjo una novedad relevante en cuanto a la competencia del caso. El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien encabezó las actuaciones durante las últimas horas debido a que el hallazgo se produjo en terrenos de la UNLP, resolvió declararse incompetente.
Ramos Padilla argumentó que, si bien la Facultad de Arquitectura es de jurisdicción federal, la naturaleza del hecho no afecta los intereses directos del Estado Nacional o sus instituciones. Bajo esta premisa, el magistrado remitió el expediente nuevamente al fuero de instrucción platense, por lo que la causa volverá a quedar bajo la órbita de la fiscal Virginia Bravo, quien había iniciado las primeras diligencias.
La reconstrucción de los hechos se sustenta, en gran parte, en el análisis de los registros fílmicos. La búsqueda de Mía comenzó el pasado domingo, luego de que el padre y el abuelo denunciaran que la madre se había retirado con la bebé del Hospital de Niños de La Plata sin previo aviso.
Tras el seguimiento de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer que la mujer abordó un colectivo de la línea 506. Las grabaciones de la zona universitaria fueron determinantes, ya que captaron la presencia de la acusada en las inmediaciones del obrador de la facultad en un horario compatible con el momento en que se produjo el trágico desenlace.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí