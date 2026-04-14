Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Insólito: en La Plata, un menor sin licencia protagonizó un accidente y terminó encubierto por su padre

Insólito: en La Plata, un menor sin licencia protagonizó un accidente y terminó encubierto por su padre
14 de Abril de 2026 | 17:45

Escuchar esta nota

Este martes por la tarde, un fuerte choque en una esquina de Gonnet encendió las alarmas. Luego de que uno de los vehículos terminó sobre una zanja, se supo que uno de los conductores era menor de edad y circulaba sin registro de conducir, motivo que generó una fuerte indignación. Sin embargo, al lugar acudió el padre, que habría acordado con la otra parte para encubrir al adolescente implicado.

Según se pudo conocer, el episodio ocurrido en 26 y 495, involucró a una mujer mayor y a un adolescente, de 16 años, que conducía de manera ilegal. El choque se produjo entre una camioneta Peugeot Partner y un automóvil Chevrolet. Según los reportes, la unidad utilitaria era conducida por una mujer, de 70 años, mientras que en el Chevrolet viajaban tres menores de edad.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de Los Hornos

La situación tomó un giro crítico cuando se constató que el conductor era un adolescente, quien no contaba con la documentación habilitante ni el registro de conducir necesario para estar al mando de un vehículo.

A pesar de la falta grave cometida por el menor, el padre se hizo presente con el objetivo de acordar con la otra conductora para así obtener la cobertura de las compañías aseguradoras. 

Según informaron voceros a este medio, el incidente no provocó ninguna lesión en los ocupantes de ambos vehículos. En el lugar, las partes habrían acordado sin la intervención de agentes.  

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

Estudiantes va por un triunfo ante Cusco que lo cope: formaciones, hora y TV

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205

Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
Últimas noticias de Policiales

Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

Caso Ángel: un informe escolar revelador y prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro

VIDEO. Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de Los Hornos

Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Espectáculos
Sabrina Rojas reveló cómo está Luciano Castro tras su internación
Las primeras imágenes de Adrián Suar y Natalia Oreiro durante la filmación que los unió en la pantalla grande
Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes
Confirmado: Carina Zampini se suma a “Viudas Negras 2", comenzó el rodaje 
Filoso mensaje del ex marido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano  
Deportes
Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y clasificó a la semifinal de la Champions League
El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto
Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"
Estudiantes vs Cusco por Copa Libertadores: el requisito obligatorio que deben cumplir los hinchas para entrar a UNO
Guardia alta: hay árbitros para el Superclásico por la fecha 15
Información General
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro
Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados
El Colegio de Médicos advierte que está en riesgo la atención de los jubilados de PAMI por "colapso"
La Ciudad
Una semana sin recolección de residuos en una zona de Gonnet
“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo
Reclamo vecinal por un basural crónico en Altos de San Lorenzo: denuncian quema de cables, residuos peligrosos y falta de recolección
VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
La Plata: la Municipalidad y la UTN avanzan para incorporar desarrollos tecnológicos a nivel local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla