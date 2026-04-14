Insólito: en La Plata, un menor sin licencia protagonizó un accidente y terminó encubierto por su padre

Este martes por la tarde, un fuerte choque en una esquina de Gonnet encendió las alarmas. Luego de que uno de los vehículos terminó sobre una zanja, se supo que uno de los conductores era menor de edad y circulaba sin registro de conducir, motivo que generó una fuerte indignación. Sin embargo, al lugar acudió el padre, que habría acordado con la otra parte para encubrir al adolescente implicado.

Según se pudo conocer, el episodio ocurrido en 26 y 495, involucró a una mujer mayor y a un adolescente, de 16 años, que conducía de manera ilegal. El choque se produjo entre una camioneta Peugeot Partner y un automóvil Chevrolet. Según los reportes, la unidad utilitaria era conducida por una mujer, de 70 años, mientras que en el Chevrolet viajaban tres menores de edad.

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La situación tomó un giro crítico cuando se constató que el conductor era un adolescente, quien no contaba con la documentación habilitante ni el registro de conducir necesario para estar al mando de un vehículo.

A pesar de la falta grave cometida por el menor, el padre se hizo presente con el objetivo de acordar con la otra conductora para así obtener la cobertura de las compañías aseguradoras.

Según informaron voceros a este medio, el incidente no provocó ninguna lesión en los ocupantes de ambos vehículos. En el lugar, las partes habrían acordado sin la intervención de agentes.