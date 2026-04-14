Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de La Plata

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Un fuerte impacto terminó sin lesionados pero con una exigencia de mayor seguridad vial
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Este martes, minutos después del mediodía, ocurrió un accidente de tránsito en el cruce de las calles 153 y 64, en la localidad de Los Hornos. El siniestro involucró a dos vehículos que chocaron en la transitada intersección, aunque el hecho no provocó heridas en los ocupantes y solo se registraron daños materiales.
A pesar de la levedad del incidente en términos de salud, el episodio reavivó el malestar de los frentistas que viven en la zona. Los vecinos aseguraron que los excesos de velocidad representan un problema constante en esa zona del barrio y denunciaron que en el lugar se realizan carreras clandestinas.
Ante la repetición de estos hechos, solicitaron la colocación de reductores de velocidad, dado que no es el primer incidente vial en dicho cruce.
El drama vial en la Ciudad se agrava con el correr de las semanas y, tristemente, los accidentes ya cobraron la vida de 17 platenses en el transcurso de este año.
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Otra muerte ante un despiste en moto en Romero
Ayer, una nueva tragedia vial se produjo por un despiste en moto en la zona Oeste. De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró el domingo por la tarde en la avenida 520 entre 178 y 179, en Melchor Romero.
En base al parte oficial al que accedió EL DIA, la víctima fatal era de nacionalidad boliviana. Justamente era quien conducía una Keller 110cc. al momento del evento dañoso.
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