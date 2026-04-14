VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado

Un episodio ocurrido este martes en el Colegio San Blas -más conocido como Esquiú-, ubicado en 474 entre 14 B y 14 C de City Bell, generó momentos de preocupación cuando una botella explotó durante un experimento realizado por un alumno dentro del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo mientras el estudiante manipulaba distintos gases en una botella plástica, que terminó estallando. A raíz de la explosión, se generó humo en el aula, lo que motivó la evacuación preventiva del resto de los alumnos para resguardar su integridad.

Como consecuencia, algunos estudiantes presentaron irritación en las mucosas, aunque no se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal del SAME, que brindó asistencia y realizó controles preventivos, mientras que también se convocó a bomberos y a la Policía Ecológica para evaluar la situación.

La denuncia fue realizada por la directora del establecimiento y tomó intervención la UFIJ N° 7 de La Plata, bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El comunicado del colegio a las familias

Tras el episodio, las autoridades del establecimiento informaron a los padres sobre lo ocurrido a través de una nota oficial.

Según indicaron, el hecho se produjo “durante la finalización de la tercera hora, en el aula de 4° A”, cuando “explotó una botella plástica que derramó polvillo y generó un olor sumamente invasivo”.

En el comunicado, el equipo de conducción detalló que se procedió a evacuar el primer piso del edificio y que, previamente, los espacios se encontraban ventilados.

Asimismo, confirmaron que se dio intervención a los servicios de emergencia médica, que asistieron a quienes lo requirieron, y que también trabajaron bomberos y representantes legales.

Por último, informaron que, “por razones de cuidado y prevención”, la jornada escolar fue finalizada de manera anticipada a las 17.