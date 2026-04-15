Sin clases por la explosión de un experimento

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Un gran susto se llevaron ayer los nenes del Colegio San Blas de City Bell cuando un experimento realizado por un alumno terminó con la explosión de una botella plástica dentro del establecimiento. Por recomendación de las autoridades, se suspendieron las clases de este miércoles en el nivel primario.
Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió durante una actividad en la que se manipulaban distintos gases. En ese contexto, la reacción generada provocó la explosión del recipiente y una posterior emanación de humo que obligó a evacuar de inmediato a los estudiantes del establecimiento ubicado en 474 entre 14 B y 14 C para resguardar su integridad.
A raíz de la situación, varios alumnos presentaron irritación en ojos y garganta, mientras que algunos casos requirieron atención médica en el lugar. Personal del SAME asistió a los menores y brindó pautas de control, sin que se registraran heridos de gravedad.
“Durante la finalización de la tercera hora, en el aula de cuarto A, explotó una botella plástica que derramó polvillo y un olor sumamente invasivo. Hemos evacuado todo el primer piso, encontrándose tanto las aulas como los pasillos completamente ventilados. Se dio aviso a la emergencia médica, atendiendo a quienes lo requirieron, bomberos y representantes legales”, comunicaron desde la institución a las familias y decidieron finalizar las actividades del día antes del horario de siempre.
De acuerdo al testimonio de un padre de la institución, “al menos cuatro nenas tuvieron que recibir oxígeno” tras la exposición, y una alumna de cuarto grado habría sufrido una afección en la tráquea, por lo que fue atendida por una ambulancia.
En el lugar también trabajaron bomberos y personal de la Policía Ecológica, quienes realizaron peritajes para determinar qué tipo de sustancias fueron utilizadas en el experimento y evaluar posibles riesgos.
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Por último, desde la escuela indicaron a los padres que los profesionales médicos recomendaron que los chicos se bañen para “eliminar restos de posibles partículas” y “lavar todas las prendas expuestas al momento de la situación ocurrida con el derrame de la botella”. Además, aconsejaron acercarse a una guardia pediátrica ante cualquier síntoma de picazón de garganta, ojos o mucosa nasal.
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