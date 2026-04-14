Reclamo de estudiantes por el boleto universitario

Estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) denunciaron que aún no les depositaron los fondos en la tarjeta SUBE para el Boleto Estudiantil Universitario.

Agrupaciones universitarias convocaron para mañana a las 11 al 10 y 61, para realizar una sentada en el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El pedido es que aceleren el depósito de los fondos. La agrupación “Unite”, de Psicología, denunció que “desde enero no se acredita el boleto estudiantil”.