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Política y Economía

Caputo y compañía en la Asamblea del FMI para destrabar el desembolso de fondos

Caputo y compañía en la Asamblea del FMI para destrabar el desembolso de fondos

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14 de Abril de 2026 | 04:00
Edición impresa

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajan a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones, que sigue sin conseguir el visto bueno.

El evento, que se desarrollará esta semana, estará dominado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones.

La agenda oficial se centrará en poder cerrar la revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de US$1.000 millones y no se descarta una cumbre con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Este tramo de financiamiento depende del cumplimiento de las metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.

El Gobierno buscará además un “waiver” (dispensa) por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas, que se situó US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior.

El reciente informe sobre el Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook) del FMI proyecta para Argentina un crecimiento del 4% tanto para 2026 como para 2027.

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Aunque esta cifra es más conservadora que el 5% estimado por el Gobierno en el Presupuesto Nacional, sitúa al país por encima del promedio de crecimiento global previsto en 3,3% para el este año.

 

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