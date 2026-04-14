Otro fallo a favor de YPF Suspenden todas las apelaciones

La Justicia de EE UU dio otro paso a favor de la Argentina / NA

En un nuevo capítulo judicial clave para el Estado argentino, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las apelaciones en el juicio por la nacionalización de YPF. La medida se alinea con la resolución de fines de marzo que dejó sin efecto la condena original y que obligaba a la República Argentina a desembolsar 16.000 millones de dólares a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park.

“Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, se lee en una parte del texto judicial a favor de YPF.

Esta disposición del tribunal neoyorquino ratifica el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia inmediata, la audiencia programada para este jueves —donde las partes debían tratar los recursos de apelación— quedó oficialmente cancelada.

Entre las apelaciones que quedan suspendidas se encuentra la presentada por la propia Argentina contra la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que le exigía entregar acciones de la petrolera como garantía. Al congelar ese y otros recursos, el tribunal evita avanzar en cuestiones que podrían tornarse abstractas si el fallo queda finalmente confirmado.

No obstante, el fallo quedará firme recién una vez que se agoten (o venzan) los plazos para intentar los dos recursos que la ley le permite interponer a los fondos demandantes. El primero es el pedido de revisión, un mecanismo por el cual la totalidad de los magistrados de la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York deberían analizar el caso.

El segundo camino es un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y solo acepta revisar alrededor de un centenar, generalmente vinculadas a cuestiones de derecho federal con amplias implicancias para el sistema jurídico estadounidense. Según constitucionalistas, un litigio centrado en la interpretación del derecho privado y público argentino difícilmente cumpla con ese requisito.

Por esto, especialistas con conocimiento del expediente coinciden en que las chances de revertir lo resuelto a favor de YPF son en cualquier caso bajas.

UN ALIVIO PARA EL GOBIERNO

El escenario actual marca un alivio financiero y estratégico para el Gobierno.

El fallo de segunda instancia dictado el mes pasado había revertido la sentencia de la jueza Preska, quien en 2023 determinó que el país debía resarcir a los fondos privados por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012.

Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina, postergando cualquier avance de los demandantes mientras se asienta la decisión de fondo que anuló el multimillonario pago.

Por el momento, la causa entra en una etapa de quietud procesal que otorga previsibilidad a las arcas públicas frente a lo que el Gobierno ha calificado como un “hecho de trascendencia histórica”.