Tensión entre Italia y EEUU: Meloni calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV

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Fue después que el presidente Donald Trump calificara de "débil" al Sumo Pontífice. "Golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana", publicó la prensa italiana
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “inaceptables” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV, en un nuevo foco de tensión diplomática.
Trump cuestionó duramente al Sumo Pontífice al tildarlo de “débil” en materia de delincuencia y de “pésimo en política exterior”, lo que generó un fuerte rechazo en Italia y en distintos sectores del arco político europeo.
La reacción de Meloni fue la más contundente dentro de una respuesta prácticamente unánime de la dirigencia italiana, que abarcó desde la ultraderecha hasta la izquierda. La mandataria consideró que los dichos del jefe de la Casa Blanca cruzan un límite al involucrar a una figura central de la Iglesia Católica.
El impacto también se reflejó en los medios italianos. El diario Corriere della Sera advirtió que “golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana”, en referencia a las posibles consecuencias diplomáticas del episodio.
Lejos de retroceder, Trump redobló sus críticas y aseguró que no pedirá disculpas al Papa, lo que mantiene abierta la controversia y profundiza el conflicto.
El cruce suma tensión a la relación entre Italia y Estados Unidos, en un contexto donde la figura del Papa continúa siendo un símbolo clave no sólo religioso, sino también político y cultural para gran parte de la sociedad italiana.
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Por su parte, la mayoría de los votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en las elecciones de 2024. No obstante, en el amplio espectro político católico, incluso entre los obispos de tendencia conservadora, hay consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el papa León XIV, el primer estadounidense en liderar la Iglesia.
Las valoraciones hacia Trump provinieron del arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y del obispo Robert Barron, con sede en Minnesota, quien hace apenas unos días aplaudía a Trump como invitado de Pascua en la Casa Blanca. Barron calificó las declaraciones del presidente de "totalmente inapropiadas e irrespetuosas" y lo instó a disculparse.
La consternación se extendió a una base aún más sólida de apoyo a Trump: los evangélicos cristianos conservadores. A muchos les indignó que Trump, tras atacar a León XIV en su propia red social Truth Social, publicara una imagen en la que se mostró a él mismo como un salvador similar a Cristo.
"Quite esto, Señor Presidente", publicó David Brody, un destacado comentarista de la Christian Broadcasting Network, quien apoya a Trump. "Usted no es Dios. Ninguno de nosotros lo es. Esto va demasiado lejos. Se pasa de la raya".
Para el mediodía del lunes, la imagen había sido retirada de Truth Social. En declaraciones desde la Casa Blanca, el presidente afirmó que nunca tuvo la intención de compararse con Jesús al publicar la ilustración. "¿Cómo se les ocurrió eso?", preguntó. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore. Mejoro mucho a la gente", sostuvo. Sobre su enfrentamiento con el Papa, Trump se mostró igualmente desafiante: "No hay nada por lo cual disculparme. El está equivocado".
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