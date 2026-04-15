Los médicos, en estado de alerta en relación al IOMA. "Nos preocupa que los pagos lleguen tarde y de manera parcial"

La Agremiación Medica Platense se encuentra en estado de "alerta médico gremial", debatiendo con urgencia los pasos a seguir en relación al IOMA.

De acuerdo a lo expresado en un comunicado oficial, motiva esta situación que, a la fecha, el Instituto Obra Médico Asistencial no ha abonado el total de las prestaciones correspondientes a febrero, debiendo completar cerca de $ 1.300.000.000. La entidad señaló que "dicho pago se ha reclamado de múltiples maneras y en reiteradas oportunidades, sin obtener respuestas hasta el momento".

Al respecto, el presidente de la Agremiación Médica Platense, Dr. Gastón Quintans, explicó que "hay dos situaciones que nos llevaron al estado de alerta en el que estamos. Una es inmediata: el pago de las prestaciones de febrero recién lo recibimos el 10 de abril y de manera incompleta. Aproximadamente un 30% de los médicos no han percibido los honorarios de lo que trabajaron en ese mes a través del Instituto. Lo que nosotros estamos viendo, en los últimos meses, es que el IOMA nos corrió la fecha de pago una semana, que es muchísimo para la economía familiar. Y, además, en cada pago quedan deudas, hay gente que directamente no cobra. Son montos realmente grandes".

Por otra parte, en declaraciones que formuló este miércoles en la radio La Redonda 100.3, Quintans se refirió a otro viejo reclamo del sector, que es la falta de incrementos en los honorarios que perciben los médicos. "Desde septiembre de 2025 que el IOMA no da un aumento lineal a todas las ptrestaciones. Solo ha realizado subas puntuales. Si bien estamos en tratativas y hay una promesa de aumento, no tenemos nada concreto":

La entrevista completa, en el audio adjunto: