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Familias de La Plata denuncian que el Programa TEA "está en emergencia" y esta tarde se movilizan a IOMA

Familias de La Plata denuncian que el Programa TEA "está en emergencia" y esta tarde se movilizan a IOMA
15 de Abril de 2026 | 11:11

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Un grupo de familias de La Plata convocó a una movilización este miércoles a la sede de IOMA, en 46 entre 12 y 13, en el marco del estado de alerta por el Programa TEA destinado a personas con Trastornos del Espectro Autista. Según denunciaron, la obra social provincial acumula varios meses de deuda con los profesionales que brindan los servicios y debido a la gravedad de la situación la iniciativa corre peligro. 

La protesta en el edificio central tendrá lugar a las 13. Las familias anticiparon que pedirán “por la regularización del Programa TEA, por los pagos atrasados a los profesionales, por ser recibidos por autoridades del IOMA, por la adecuación de aranceles de acuerdo con la realidad actual y por los derechos de nuestros hijos". 

Según alertaron, tras varios meses de acumulación de deuda con los prestadores "los niños, jóvenes y adultos con TEA están a punto de perder sus terapias, centros de día y hogares".  

En medio de la incertidumbre consignaron que "la discapacidad no es material ni descartable. Solamente pedimos por los derechos de nuestros hijos". "El programa de autismo está en emergencia", enfatizaron.

Deuda con los prestadores 

El Programa TEA reúne a psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y trabajadores de centros especializados en autismo.  

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Desde el sector explicaron que "atendemos a chicos y familias del Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- en el marco del Programa TEA de IOMA. Y exclamaron: “Hoy necesitamos decir en voz alta algo que ya no podemos seguir aguantando en silencio: “`IOMA no nos está pagando`".

 "No es un problema de uno. No es una demora puntual. Es generalizado, afecta a todo el sector, y lleva al menos dos meses sin que nadie del organismo dé una respuesta concreta", expusieron. 

“Seguimos atendiendo a los chicos. Lo hacemos porque no podemos darles la espalda, porque sabemos lo que significa para una persona con autismo y para su familia que un tratamiento se corte de un día para el otro. Pero eso no le da derecho a IOMA a aprovecharse de ese compromiso. No somos un servicio que se puede usar sin pagar", versan los expertos. 

Oídos sordos y futuro incierto

"Las facturas están presentadas. Las prestaciones fueron realizadas. En muchos casos las órdenes de pago ya existen. Y, sin embargo, el dinero no llega. Cuando vamos a la sede de calle 46 encontramos filas interminables y ninguna autoridad que se haga cargo", afirmaron. 

Para los profesionales el reclamo a IOMA se convirtió en una odisea: "Cuando llamamos, no hay respuestas. Cuando preguntamos cuándo vamos a cobrar, nadie sabe decir nada. No hay cronograma, no hay fecha, no hay canal de comunicación que funcione. Hay silencio, y ese silencio ya es insostenible" . 

"Muchos de nosotros somos monotributistas. Pagamos alquiler, materiales, impuestos. No tenemos espaldas para financiar durante meses un servicio que el Estado debería estar garantizando. Los honorarios que fija IOMA ya son bajos de por sí -en algunas disciplinas ni siquiera existe convenio actualizado-, y encima así y todo no nos los pagan", añadieron. 

Los puntos del reclamo 

Los trabajadores solicitaron "que IOMA nos paguen lo que nos debe, que nos digan cuándo van a regularizar el resto y que alguien de IOMA aparezca y dé la cara". 

En medio de la incertidumbre por los pagos, adelantaron que "si eso no ocurre, vamos a tener que tomar decisiones que no queremos tomar. Y si los tratamientos se interrumpen, la responsabilidad va a ser de quienes eligieron el silencio y la inacción". 
 

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