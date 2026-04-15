Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

La Ciudad

"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?

"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?
15 de Abril de 2026 | 13:56

Escuchar esta nota

Se encendieron las alarmas en La Plata por una feroz amenaza. Una pintada en una pared generó preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa.

Se trata de un un mensaje intimidatorio que apareció escrito con corrector blanco sobre un fondo amarillo dentro del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5. El mismo reza: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

La tremenda inscripción fue descubierta ayer pero trascendió hoy, y provocó que la comunidad educativa se movilizara y se mantenga en alerta. Incluso se informó que a media mañana de hoy el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática.

Hasta ahora se desconoce quién fue el autor del mensaje, y los padres piden explicaciones. Hasta hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.

De todas formas, según se pudo saber, en un primer momento empezaron a circular versiones que vinculaban estas conductas con desafíos virales de la plataforma TikTok. Fuentes oficiales le confirmaron a EL DIA que efectivamente en la presente jornada se registraron las mismas amenazas en varios distritos bonaerenses. "Van a actuar en conjunto el Ministerio de Educación de la Provincia y Delitos Complejos", dijeron dando cuenta de que se multiplicaron hoy las denuncias por casos similares.

LE PUEDE INTERESAR

IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados

LE PUEDE INTERESAR

En medio del caos de micros, en mayo el boleto mínimo en La Plata rozará los $1.000

Un caso similar en Quilmes

De hecho, en la misma sintonía, tal como informó EL DIA, una amenaza similar alteró a la comunidad educativa del partido de Quilmes, que se encuentra en un profundo estado de alerta debido a una serie de episodios de violencia que han sacudido a distintos establecimientos educativos del distrito en las últimas horas. La mayor preocupación se desató a partir de la inquietante advertencia realizada por alumnos en una de las instituciones, donde se detectaron pintadas en las paredes con la frase "mañana tiroteo" -la misma que en la de Villa Elisa- lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y generó temor generalizado entre directivos, docentes y padres.

Las familias quilmeñas han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que estas advertencias trasciendan la categoría de una broma de mal gusto. Una madre de uno de los colegios afectados sintetizó el sentimiento colectivo al señalar que, aunque se sospeche de un reto digital, los padres no pueden permanecer indiferentes ante el miedo que genera la sola mención de un hecho de sangre en el ámbito escolar. Este fenómeno se enmarca en una problemática creciente donde la falta de filtros y censura en las redes sociales expone a los menores a contenidos que incitan a la violencia física o a la realización de amenazas graves dentro de las aulas.

En el marco de la investigación de estos episodios, han trascendido audios en los que se advierte sobre la situación particular de uno de los alumnos implicados en las amenazas. Según estos testimonios, el joven habría manifestado previamente conductas preocupantes, incluyendo dibujos y expresiones de alto contenido violento durante las horas de clase, lo que indicaría una necesidad de asistencia profesional urgente. Como respuesta directa a este escenario de inseguridad, las autoridades del nivel secundario de las escuelas afectadas han tomado la decisión de profundizar los controles de seguridad en los accesos a los edificios, incluyendo la revisión de mochilas de los estudiantes para prevenir el ingreso de cualquier elemento peligroso y garantizar la integridad física de toda la comunidad.

La gravedad de la situación en Quilmes no es un hecho aislado, sino que se suma a un antecedente inmediato ocurrido recientemente en otra escuela del distrito, donde un alumno asistió a clases portando un arma blanca. Este cúmulo de sucesos ha generado un clima de vulnerabilidad extrema, potenciado por la conmoción nacional que produjo el asesinato de un adolescente en Santa Fe a manos de un compañero de 15 años que ingresó armado a su institución y efectuó un tiroteo. La repetición de estas señales de alarma en el territorio quilmeño mantiene en vilo a las autoridades educativas locales, quienes intentan contener una escalada de violencia que afecta el normal desarrollo de las jornadas escolares.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Mañana tiroteo": la preocupante pintada que apareció en un colegio de Quilmes
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades Italiano, reunión de jubilados, Gym +50

IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores

VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado

El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto

A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
+ Leidas

Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados

Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio

Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia busca llegar a un acuerdo con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata

VIDEO. Estudiantes y un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores
Últimas noticias de La Ciudad

Los médicos, en estado de alerta en relación al IOMA. "Nos preocupa que los pagos lleguen tarde y de manera parcial"

Desde danzas, a yoga y artes: los talleres gratuitos para estudiantes de la UNLP

Todos por Santino: el platense que enfrenta una encefalopatía crónica y necesita viajar a México por un tratamiento

IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados
Espectáculos
¡No va más! Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “Fue...”
Gran Hermano: quién es Fabio Agostini, el participante de intercambio que ingresó desde la Casa de los Famosos
Pelea Vintage: por qué Panam echó a Florimonte del teatro
Comienza el Bafici: una guía para no perderse en la fiesta porteña de cine
“En la orilla”: la amistad como resistencia
Deportes
"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
Damonte borró a dos ex Gimnasia del plantel de Aldosivi: uno referente y otro recién llegado
Gallardo y su romance con una modelo Miss Universo: uruguaya y con 22 años menos que él
“Algo hay que hacer o el fútbol morirá”: tiempo neto, tarjetas temporales, más goles, la idea que llega desde Italia
Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
Información General
Comunicado de SanCor Salud
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Derrame de Magdalena Shell apeló el rechazo judicial al acuerdo con el municipio
Si naciste en los '90 tenés un riesgo 5 veces mayor de tener cáncer de colon
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Policiales
Choque entre un micro de la línea 275 y un delivery en La Plata: dos jóvenes fueron hospitalizados
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
“Diego fue asesinado”: reproches y tensión en el comienzo del juicio
La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla