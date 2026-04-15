"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?

Se encendieron las alarmas en La Plata por una feroz amenaza. Una pintada en una pared generó preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa.

Se trata de un un mensaje intimidatorio que apareció escrito con corrector blanco sobre un fondo amarillo dentro del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5. El mismo reza: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

La tremenda inscripción fue descubierta ayer pero trascendió hoy, y provocó que la comunidad educativa se movilizara y se mantenga en alerta. Incluso se informó que a media mañana de hoy el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática.

Hasta ahora se desconoce quién fue el autor del mensaje, y los padres piden explicaciones. Hasta hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar.

De todas formas, según se pudo saber, en un primer momento empezaron a circular versiones que vinculaban estas conductas con desafíos virales de la plataforma TikTok. Fuentes oficiales le confirmaron a EL DIA que efectivamente en la presente jornada se registraron las mismas amenazas en varios distritos bonaerenses. "Van a actuar en conjunto el Ministerio de Educación de la Provincia y Delitos Complejos", dijeron dando cuenta de que se multiplicaron hoy las denuncias por casos similares.

Un caso similar en Quilmes

De hecho, en la misma sintonía, tal como informó EL DIA, una amenaza similar alteró a la comunidad educativa del partido de Quilmes, que se encuentra en un profundo estado de alerta debido a una serie de episodios de violencia que han sacudido a distintos establecimientos educativos del distrito en las últimas horas. La mayor preocupación se desató a partir de la inquietante advertencia realizada por alumnos en una de las instituciones, donde se detectaron pintadas en las paredes con la frase "mañana tiroteo" -la misma que en la de Villa Elisa- lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y generó temor generalizado entre directivos, docentes y padres.

Las familias quilmeñas han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que estas advertencias trasciendan la categoría de una broma de mal gusto. Una madre de uno de los colegios afectados sintetizó el sentimiento colectivo al señalar que, aunque se sospeche de un reto digital, los padres no pueden permanecer indiferentes ante el miedo que genera la sola mención de un hecho de sangre en el ámbito escolar. Este fenómeno se enmarca en una problemática creciente donde la falta de filtros y censura en las redes sociales expone a los menores a contenidos que incitan a la violencia física o a la realización de amenazas graves dentro de las aulas.

En el marco de la investigación de estos episodios, han trascendido audios en los que se advierte sobre la situación particular de uno de los alumnos implicados en las amenazas. Según estos testimonios, el joven habría manifestado previamente conductas preocupantes, incluyendo dibujos y expresiones de alto contenido violento durante las horas de clase, lo que indicaría una necesidad de asistencia profesional urgente. Como respuesta directa a este escenario de inseguridad, las autoridades del nivel secundario de las escuelas afectadas han tomado la decisión de profundizar los controles de seguridad en los accesos a los edificios, incluyendo la revisión de mochilas de los estudiantes para prevenir el ingreso de cualquier elemento peligroso y garantizar la integridad física de toda la comunidad.

La gravedad de la situación en Quilmes no es un hecho aislado, sino que se suma a un antecedente inmediato ocurrido recientemente en otra escuela del distrito, donde un alumno asistió a clases portando un arma blanca. Este cúmulo de sucesos ha generado un clima de vulnerabilidad extrema, potenciado por la conmoción nacional que produjo el asesinato de un adolescente en Santa Fe a manos de un compañero de 15 años que ingresó armado a su institución y efectuó un tiroteo. La repetición de estas señales de alarma en el territorio quilmeño mantiene en vilo a las autoridades educativas locales, quienes intentan contener una escalada de violencia que afecta el normal desarrollo de las jornadas escolares.