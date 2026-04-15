Un arma y una amenaza en el Albert Thomas de La Plata

La problemática de la violencia entre estudiantes del colegio industrial “Albert Thomas” parece no tener fin y este miércoles habría generado otro episodio que podría ser de gravedad extrema: según la denuncia de la madre de un estudiante, su hijo fue amenazado con un arma dentro de unos de los baños de la institución de 1 entre 57 y 58.

La denuncia de la mujer dio lugar a la intervención policial, a media tarde. Varios patrulleros se presentaron en la escuela con el objetivo de constatar el cuadro y aún cuando la situación no habría generado una intervención, solicitaron información a los directivos que pudiera aportar a la denuncia de la mujer. Una fuente de la Policía que seguía el caso le contó a este diario que los directivos dijeron no conocer ese supuesto incidente. Así las cosas, sólo había al cierre de esta edición un llamado, en calidad de denuncia, a través de la línea 911.

Por su parte, una docente que accedió a hablar con EL DIA contó que en esas horas se registraron dos peleas en el inmenso edificio escolar de una manzana: una entre dos varones en la calle interior y otra entre dos mujeres en uno de los pasillos.

El caso agregaría un nuevo capítulo a un largo historial de peleas entre estudiantes en el colegio, dentro y fuera de sus instalaciones. El ambiente de violencia se extiende, en casos, hasta padres y madres de los menores, con registro de peleas feroces en el propio colegio.