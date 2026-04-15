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La Ciudad |PASACALLES Y MOVIDAS EN LAS INMEDIACIONES DEL COLEGIO

Por los paros, un grupo de padres de la Anexa recurre a la Justicia

El impacto del conflicto genera controversia en la comunidad. Otras familias apoyan las medidas de docentes y nodocentes

Por los paros, un grupo de padres de la Anexa recurre a la Justicia

La aparición de pasacalles cerca de la Anexa generó revuelo / EL DIA

15 de Abril de 2026 | 05:01
Edición impresa

Un grupo de padres se organiza para ir a la Justicia contra los paros docentes y nodocentes que impactan en el ciclo lectivo de los alumnos del sistema preuniversitario de la Universidad Nacional de La Plata, mientras otros apoyan las protestas en “defensa de la universidad pública”. Este cruce tuvo ayer como escenario a la Escuela Anexa, que se transformó en la caja de resonancia del conflicto que lleva varias semanas en lo que va del año.

La tensión fue subiendo desde el año pasado con medidas de fuerza que dejaron sin clases durante decenas de jornadas a los chicos de Jardín de Infantes y Primaria que cursan en la Anexa. También a los secundarios (Nacional, Liceo, Bellas Artes) y a los estudiantes de la mayor parte de las 17 facultades de la UNLP.

Ayer, en las inmediaciones de la escuela Anexa aparecieron carteles con la leyenda “basta de paros, Familias de la Anexa”. Esa nueva escenografía dominada por los pasacalles con números de teléfono y correos electrónicos para sumarse a la movida que busca frenar los paros, tuvo como respuesta actividades de apoyo a la protesta de docentes y nodocentes.

Según pudo saber este diario, el grupo que se autodenomina Familias de la Anexa, está juntando firmas para hacer una presentación judicial, formal, a fines de la próxima semana.

La idea es presentar una acción de amparo, que se apoya en el derecho a la educación y solicitar una medida cautelar por la vuelta a las aulas y la continuidad pedagógica para los niños.

El próximo viernes 17 de abril habrá una nueva protesta de los nodocentes con un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, lo que representa la imposibilidad de que abran las puertas de colegios y facultades, a no ser que lo hagan las autoridades y docentes. También hay una convocatoria para el 23 de abril y luego los docentes tienen votada una semana de paro desde el 27 de abril.

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En la presentación que están preparando entre padres, madres y responsables legales de los estudiantes de la Anexa, se indica que la acción es “contra la UNLP, las autoridades de Escuela Anexa, contra el Estado Nacional y/o contra quien resulte jurídicamente responsable de garantizar la regular prestación del servicio educativo y su adecuado financiamiento”.

Los padres manifestaron que el amparo “tiene por finalidad que se ordene de manera inmediata y urgente la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad educativa, pedagógica y social de los niños y niñas que concurren al Nivel Inicial y al Nivel Primario de dicho establecimiento”.

 

Un grupo de padres junta firmas para presentarse en la Justicia contra los paros

 

En esa línea se solicitó expresamente “que se garantice la apertura regular de la institución, el dictado efectivo de clases, la continuidad de las trayectorias escolares y el normal desarrollo del ciclo lectivo”.

Los reclamantes plantearon que “todo ello sin que pueda quedar supeditado a conflictos gremiales, institucionales o presupuestarios, ni al accionar de terceros”. Asimismo, solicitaron “el dictado de una medida cautelar innovativa urgente, a fin de evitar la profundización del daño que actualmente padecen nuestros hijos e hijas”.

Semanas atrás, en plena protesta de docentes y nodocentes, otro grupo de familias se manifestó en favor del reclamo y los paros.

En ese contexto de protesta, quienes salieron a respaldar a los educadores, se sumaron a algunas actividades de difusión. Por caso, una jornada dedicada a pintar guardapolvos y a la producción de pancartas con consignas alusivas a la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario.

En la jornada de ayer incluso rechazaron la colocación de pasacalles en torno al establecimiento y emitieron un comunicado al respecto.

CLASES PÚBLICAS

Por otra parte, en las facultades de Derecho y Periodismo se realizaron ayer clases públicas en reclamo de urgentes mejoras salariales, presupuestarias y la ley de financiamiento universitario.

La jornada en Derecho comenzó a las 13, con corte de calle sobre 48, con radio abierta y un espacio de serigrafía y armado colectivo de carteles y banderas. Allí se expuso sobre la situación financiera de la Universidad y de los docentes, en qué estado se encuentra la ley de financiamiento universitario y el fallo que obliga su cumplimiento.

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