Amplían servicios en el Hospital Odontológico Universitario de La Plata con equipos de última generación

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP) sumó nuevos servicios en el hospital universitario de 1 y 50, al inaugurar hoy una nueva Clínica de Posgrado equipada con 11 sillones de alta complejidad, un área de esterilización de grado priónico (máxima bioseguridad) y un moderno sistema de diagnóstico por imágenes.

El flamante espacio busca ampliar y modernizar la atención odontológica en el Hospital Universitario de calle 50 entre 1 y 115, para brindar mejores condiciones para pacientes, docentes y la formación de estudiantes. Participaron de la inauguración alumnos, docentes, autoridades de la facultad y de la UNLP.

Entre las principales incorporaciones de esta clínica de Posgrado se destacan 11 sillones odontológicos de última generación, una capacidad inédita dentro del ámbito universitario regional, además de un área de esterilización especializada y equipamiento de diagnóstico por imágenes de alta precisión.

El área de esterilización de grado priónico, es un nivel de bioseguridad reforzada que utiliza protocolos de máxima desinfección para garantizar la eliminación de agentes biológicos altamente resistentes. También se habilitó espacio de diagnóstico por imágenes equipado con tecnología panorámica de punta.

La clínica funcionará de lunes a viernes y se integrará al esquema general del Hospital Odontológico Universitario, ampliando la capacidad de atención ya existente.