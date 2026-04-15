“Los novios de Felipe”, el libro que agita a España

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El texto apunta a vínculos del monarca con Miguel Bosé y Alejandro Sanz, y desata una fuerte controversia mediática
El libro “Los novios de Felipe”, del periodista Joaquín Abad, irrumpió en España como un verdadero terremoto mediático y desató un vendaval de rumores, especulaciones de toda clase y debates cargados de morbo.
Desde su aparición, la obra pone en el centro de la escena la vida más íntima del rey Felipe VI, con un relato que sugiere la existencia de una doble vida cuidadosamente resguardada durante años bajo el estricto protocolo de la monarquía.
Miguel Bosé
El texto recopila testimonios y versiones que apuntan a presuntos vínculos sentimentales del entonces príncipe con hombres influyentes de distintos ámbitos, desde empresarios hasta figuras del mundo artístico. Entre los nombres que más impacto generan aparecen los de Miguel Bosé y Alejandro Sanz, menciones que encendieron titulares explosivos y alimentaron el escándalo en programas de televisión y redes sociales. A ellos se suma Álvaro Fuster, amigo cercano del monarca desde la juventud, cuya relación vuelve a quedar bajo una lupa incómoda.
El libro también se sumerge en losտaños de formación militar de Felipe, un período que, según estas versiones, habría estado atravesado por rumores persistentes y confidencias nunca confirmadas. Pero uno de los capítulos más sensibles es el que aborda la relación con Letizia Ortiz. Allí se sugiere que la actual reina habría estado al tanto de estos aspectos desde antes del matrimonio, una afirmación que suma tensión y alimenta todo tipo de interpretaciones sobre la dinámica de la pareja real.
Alejandro Sanz
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Como si fuera poco, la obra introduce el provocador concepto de “novias de catálogo”, insinuando que relaciones pasadas -como la que mantuvo con la modelo Eva Sannum- habrían respondido a estrategias diseñadas para construir una imagen pública acorde a las exigencias institucionales. Esta idea, que mezcla política, apariencia y vida privada, añade un nuevo nivel de controversia al relato.
Sin pronunciamiento oficial de la Casa Real, el libro se mueve en un terreno resbaladizo, entre versiones, insinuaciones y testimonios difíciles de comprobar. Sin embargo, su impacto ya es innegable: reabre viejos rumores, instala nuevas dudas y vuelve a poner en jaque los límites entre lo público y lo privado en la realeza española, en medio de un clima donde cada silencio parece decir mucho más que cualquier palabra.
Álvaro Fuster
Alejandro Sanz
Álvaro Fuster
Miguel Bosé
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