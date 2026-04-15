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Guillermo Francos habló de la situación de Manuel Adorni: “Falló en las explicaciones"

El ex funcionario criticó la manera en que el jefe de Gabinete se refirió a las denuncias en su contra

Guillermo Francos habló de la situación de Manuel Adorni: “Falló en las explicaciones"
15 de Abril de 2026 | 07:15

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El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió por primera vez a la crisis que atraviesa el Gobierno nacional por la situación de Manuel Adorni, remarcando que su sucesor “falló en las explicaciones”.

"Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación", admitió Francos, marcando una distancia evidente con el hermetismo que suele reinar en la Casa Rosada ante temas judiciales.

Para el ex funcionario, la figura de Adorni quedó vulnerable ante lo que definió como un clima de hostilidad informativa. "Cuando el Gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de los periodistas, sino en las redes", señaló en una entrevista en La Nación+, sugiriendo que el entorno digital fue determinante para amplificar el desgaste de la imagen oficial.

Sin embargo, Francos fue tajante al evaluar el desempeño personal de Adorni frente al micrófono: "Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema".

A pesar de la crítica por la comunicación, Francos recordó que el vocero aún cuenta con el blindaje de la mesa chica del Gobierno. "Hay algún motivo por el cual el Presidente y la secretaria General de la Presidencia (Karina Milei) lo apoyan, supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros", especuló.

Sobre los pasos a seguir, Francos subrayó que la continuidad de Adorni en el Gabinete quedará atada estrictamente a los expedientes: "Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia", afirmó, y concluyó que una vez aclarado el panorama judicial, "el Presidente va a proceder como corresponde".

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