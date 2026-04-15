Choque entre un micro de la línea 275 y un delivery en La Plata: dos jóvenes fueron hospitalizados

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en la zona de Altos de San Lorenzo, donde un micro de la línea 275 y un motociclista protagonizaron un choque que generó preocupación entre los vecinos.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida 13 y 74, en una jornada marcada por la lluvia, lo que podría haber influido en las condiciones de circulación. Por causas que aún se investigan, el colectivo impactó con la moto, dejando al conductor del rodado menor tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras el siniestro, una ambulancia del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a dos personas al hospital más cercano para su atención médica. Hasta el momento, no trascendió el estado de salud de los heridos.

En tanto, personal policial montó un operativo en la zona y dispuso el corte del tránsito para facilitar las tareas de asistencia y peritaje, lo que generó demoras en la circulación vehicular.

El episodio volvió a poner el foco en la peligrosidad de algunas esquinas de la ciudad, especialmente en días de lluvia, donde el asfalto mojado y la visibilidad reducida incrementan el riesgo de accidentes.