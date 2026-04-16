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La Ciudad |Desde el 1º de mayo

Otra mala para usuarios del micro: el boleto mínimo sube a $1.000

Tras conocerse el índice de inflación, la fórmula de aumento mensual da un ajuste de 5,4%. El pasaje más usado, a $1.091

16 de Abril de 2026 | 03:23
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Tras conocerse el índice inflacionario del 3,4 por ciento informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el mundo del transporte ya se realiza el cálculo sobre el precio del boleto para mayo, que arrojan una suba del 5,4 por ciento y lleva al boleto mínimo, pagando con la tarjeta SUBE registrada, a 1.000,15 pesos.

Eso para viajar hasta 3 kilómetros (km) en la Región, pero el boleto más usado, que permite ir de 3 a 6 kilómetros de distancia, rozará los 1.100 pesos.

De no haber un cambio en la aplicación de la fórmula o una suba extra autorizada como ya ocurrió en más de una oportunidad, se aplicará el índice de inflación del 3,4 por ciento más 2 puntos porcentuales como método de recuperación tarifaria fijado en la Provincia.

Las estimaciones de los incrementos en el transporte público llegan en un contexto desalentador y cargado de incertidumbre para los usuarios, que padecen la baja en las frecuencias de los micros, lo que les genera numerosos inconvenientes a loa pasajeros que van a trabajar, a estudiar u otro destino.

Las tarifas conllevan una variación que depende si el pago del boleto se realiza con Tarjeta SUBE registrada, con Tarjeta SUBE No Registrada o bien si se opera con la tarifa social.

El precio de los boletos con SUBE registrada tendrá el siguiente esquema desde mayo:

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-De 0 a 3 km: de $948,91 a $1.000,15.

-De 3 a 6 km: de $1.035,90 a $1.091,84.

-De 6 a 12 km: de $1.120,94 a $1.181,47.

-De 12 a 27 km: de $1.200,46 a $1.265,28.

-Más de 27 km: de $1.266,73 a $1.335,13.

En tanto, los recios del boleto con SUBE no registrada serían los siguientes desde el 1º de mayo:

-De 0 a 3 km: de $1.508,77 a $1.590,24.

-De 3 a 6 km: de $1.647,08 a $1.736,02.

-De 6 a 12 km: de $1.782,30 a $1.878,54.

-De 12 a 27 km: de $1.908,72 a $2.011,79.

-Más de 27 km: de $2.014,10 a $2.122,86.

TARIFA SOCIAL

Por otra parte, quienes pagan con tarifa social tendrán que abonar los siguientes precios de los boletos: de 0 a 3 km: de $427,01 a $450,07; de 3 a 6 km: de $466,15 a $491,32; de 6 a 12 km: de $504,42 a $531,66; de 12 a 27 km: de $540,20 a $569,37; más de 27 km: de $570,03 a $600,81.

El aumento del boleto de micros previsto para mayo en La Plata se conoce en pleno momento de malestar de los usuarios por la baja frecuencia de unidades, una decisión de las empresas ante el fuerte aumento del gasoil y los elevados costos de funcionamiento. Según informan, dieron de baja el 10% de los servicios, pero usuarios de algunas líneas denuncian la caída de hasta el 50%.

Entre las quejas y la incertidumbre, los pasajeros tendrán que pagar 5,4% más desde mayo

La drástica medida, que atraviesa por su segunda semana consecutiva, impide una movilidad normal.

Los usuarios se agolpan en las paradas y las demoras con que pasan las unidades se extienden sin que aparezcan a la vista soluciones concretas para el conflicto desatado entre los empresarios y las autoridades.

“Ya ni siquiera podés utilizar las aplicaciones porque te dan una información que no es precisa. Los pasajeros estamos desamparados”, dijo Alejandro, un vecino de barrio Parque San Martín que utiliza el transporte para ir a la facultad en horas de la tarde y en estos días ha tenido que apelar a las aplicaciones de viajes para llegar a las clases.

“Las aplicaciones ya no brindan información confiable”, dicen los usuarios de micros

Mientras los usuarios penan por las frecuencias y los viajes en micros desbordados en caso que les paren los choferes de los ómnibus, las autoridades políticas y empresariales siguen con reuniones en la búsqueda de acercar posiciones, sin llegar a buenos resultados.

A pesar de que la Municipalidad informó que las empresas pueden ser sancionadas, hasta el momento no se ha difundido ningún castigo para las compañías que dejan varados a miles de pasajeros por jornadas en las paradas del casco urbano y la periferia.

EL BOLETO UNIVERSITARIO

Por otra parte, no aflojan las quejas por el Boleto Estudiantil Universitario ya que los alumnos aún no recibieron la carga en la SUBE correspondiente al 2026. Además denunciaron que les informaron que habrá un recorte en la cantidad de pasajes que reciben.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires indicaron que el expediente está recorriendo el camino administrativo y añadieron que el depósito de los montos “está al caer”

A la agrupación estudiantil “Unite”, de la Facultad de Psicología, se le sumó en las últimas horas Franja Morada de la Facultad de Ciencias Exactas, que se preguntó: “¿Qué pasa con el Boleto Universitario?”. Aseguran que “el boleto estudiantil en La Plata hoy no está funcionando como debería” y señalan “demoras, problemas en la inscripción, bajas sin explicación y falta de información clara”.

 

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largas colas en las paradas de micros, una postal que ya lleva dos semanas en la plata / demian alday

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