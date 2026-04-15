Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

La Ciudad

VIDEO.- Diez días con recortes de micros: esperas eternas y el fuerte impacto en la calidad de vida de los pasajeros

En el décimo día de recortes de frecuencias, usuarios denuncian demoras de hasta dos horas, unidades colapsadas y la obligación de pagar viajes alternativos. “Si no, no llegás”, resumen.

15 de Abril de 2026 | 18:00

Escuchar esta nota

El recorte de frecuencias en el transporte público de La Plata ya impacta de lleno en la vida cotidiana de los pasajeros. En paradas del centro, usuarios relatan esperas de hasta dos horas, colectivos que no se detienen por ir completos y un aumento forzado del gasto para poder llegar a destino.

“Treinta, cuarenta minutos estoy esperando. Antes eran quince o veinte”, cuenta una estudiante de la facultad de Jurídicas. Como muchos, admite que cuando la demora se vuelve insostenible, no queda otra opción que recurrir a aplicaciones de transporte. “Sí, a veces tengo que pagar. Es el doble”.

La escena se repite entre trabajadores. “Mayormente me tomo Uber o Didi, pero la economía no da para pagar todos los días”, explica otro usuario, que depende del transporte para cumplir con su jornada laboral. La falta de frecuencias no solo implica demoras, sino también un gasto extra que golpea directamente el bolsillo.

Colas eternas, la postal de estos días en La Plata (Foto: Demian Alday/EL DIA)

 

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Peligro en City Bell: se cortó un cable de alta tensión y cayó en una zanja

LE PUEDE INTERESAR

Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times

En algunos casos, la situación escala aún más. “Tengo dos trabajos. Si trabajo a la tarde, tengo que pagar una moto para no perder tanto tiempo. No me queda de otra”, relata un pasajero. Y agrega una frase que resume el trasfondo del problema: “Hay que trabajar dos o tres trabajos, si no, no llegás”.

La saturación del sistema es otro de los puntos críticos. “Los micros vienen llenos, no paran”, describen usuarios que viajan desde zonas como Sicardi o el barrio Aeropuerto. Allí, la espera puede superar la hora y media simplemente para poder subir a una unidad.

Frente a ese escenario, algunos optan por alternativas extremas. “Una vez me fui caminando a casa porque tardaba un montón”, cuenta una joven que recorrió alrededor de 40 cuadras ante la imposibilidad de viajar.

La cara de los pasajeros lo dice todo (Foto: Demian Alday/EL DIA)

Incluso quienes no tienen horarios estrictos sienten el impacto. “Soy jubilada, puedo esperar, pero estuve una hora para ir al médico”, relata una mujer. Y advierte: “Para el que trabaja es una pena, porque tarda mucho”.

Las quejas coinciden en un punto: el deterioro del servicio no solo implica más tiempo de viaje, sino también cambios forzados en la rutina diaria, mayores gastos y una creciente incertidumbre. “No mejora, sube y sube todo, y no damos más”, resume un trabajador.

A diez días del inicio del recorte, los usuarios describen un sistema colapsado que ya no logra responder a la demanda. Mientras tanto, en las paradas, la espera se vuelve cada vez más larga.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades Italiano, reunión de jubilados, Gym +50

IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores

El Pata Pereyra estará al frente del banco de suplentes de Gimnasia frente a Estudiantes de Río Cuarto

A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...

Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
+ Leidas

Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados

Desestiman denuncia penal por el hotel de 51 y 9

VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio

Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia busca llegar a un acuerdo con Julio Vaccari: qué falta para que firme

"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá

Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Los médicos, en estado de alerta en relación al IOMA. "Nos preocupa que los pagos lleguen tarde y de manera parcial"

VIDEO. Peligro en City Bell: se cortó un cable de alta tensión y cayó en una zanja

Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times

VIDEO. "Está en emergencia": familias de La Plata reclamaron en IOMA por la regularización el Programa TEA
Deportes
VIDEO. El platense Etcheverry cayó ante Nuno Borges y quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona: así fue el polémico final
Bayern Munich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y selló su pase a las semifinales de la Champions League
A dos meses del ataque al micro de Estudiantes en el Clásico, todavía no hay detenidos ni identificados
"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
Damonte borró a dos ex Gimnasia del plantel de Aldosivi: uno referente y otro recién llegado
Policiales
Choque con un micro involucrado: un herido y tránsito cortado en Avenida 7 en pleno Centro
Polvo blanco y acumulación de gases: se conocieron nuevos detalles de la explosión en una escuela de City Bell
Robaron una Ford F-100 en San Carlos y piden ayuda para recuperarla
VIDEO. Un motociclista sufrió múltiples fracturas tras un brutal choque en Ensenada
Caso Maradona: Gianinna, un médico y un policía, los primeros testigos que declararán
Espectáculos
Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada
Gran Hermano: llegó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos y ya tuvo cena romántica con Luana
El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
¡No va más! Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “Fue...”
Gran Hermano: quién es Fabio Agostini, el participante de intercambio que ingresó desde la Casa de los Famosos
Información General
Comunicado de SanCor Salud
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Derrame de Magdalena Shell apeló el rechazo judicial al acuerdo con el municipio
Si naciste en los '90 tenés un riesgo 5 veces mayor de tener cáncer de colon
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla