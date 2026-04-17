VIDEO.- Alumno armado en una escuela de La Plata: quejas de padres, reuniones con directivos y presencia policial

Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
"Los espero mañana": el posteo de un alumno de La Plata que terminó allanado por amenazas virales
Piden detener e inhibir a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino acusados de integrar una "asociación ilícita"
El biógrafo de Milei volvió a cargar contra Adorni: le dijo mentiroso y pidió su renuncia
Máxima tensión en el colegio donde un alumno llevó dos armas
Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos de La Plata
La faceta desconocida de Ezequiel Piovi en la cumbia con La Champions Liga que volvió a viralizarse
Irán anunció que el estrecho de Ormuz está "totalmente abierto": fuerte caída del precio del petróleo
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Teatro, música, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Después de más de 13 años, se habrían separado Adabel Guerrero y Martín Lamela: "Tuvo un traspié con un hombre"
¡Se supo! Revelan una fuerte discusión detrás de la salida de Mascherano del Inter Miami
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Caos de tránsito frente a la Municipalidad por un piquete de cooperativistas
En medio de la fuerte escalada delictiva en el centro de City Bell, comerciantes piden medidas
Arrancó otra huelga en la UNLP por el conflicto salarial: cómo afecta a facultades y colegios
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Boleto Estudiantil Universitario: la Provincia confirmó que mantendrá los 45 viajes
VIDEO.- Así funciona el “club de la pelea” del Albert Thomas de La Plata: primero golpes, luego el abrazo
Estremecedor caso de pornovenganza: joven abogada se suicidó luego de que su ex difundiera un video íntimo sin consentimiento
Abrieron la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense: requisitos y cómo anotarse
Tras las lluvias, mejora el tiempo en La Plata pero... ¿hasta cuándo?
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
El crimen de Báez Sosa: un condenado pide prisión domiciliaria
Una alumna de primer año apuñaló a un compañero a la salida de la escuela en San Martín
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 17 de abril 2026
FOTOS | Otra jornada de clases públicas frente del departamento de Adorni en el centro de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Luján de La Plata continúa en estado de alerta luego de que un alumno ingresara con dos armas a un establecimiento escolar, un hecho que derivó en una reunión urgente con padres para llevar tranquilidad y brindar explicaciones.
El episodio ocurrió en un colegio de la zona de 59 entre 3 y 4, donde las autoridades activaron rápidamente el protocolo de seguridad tras detectar la presencia de los elementos en poder de un estudiante de quinto año. Según las primeras informaciones que accedió en exclusiva EL DÍA, se trataría de un arma de aire comprimido y otra de juguete, aunque la investigación continúa para esclarecer lo sucedido.
En ese contexto, directivos convocaron a las familias a un encuentro informativo en el que se buscó aclarar lo ocurrido y contener la preocupación creciente. El caso se da, además, en un clima especialmente sensible, atravesado por amenazas de tiroteos en distintas escuelas de la región que generaron temor en toda la comunidad educativa.
Durante la reunión, varios padres expresaron su inquietud por la seguridad dentro de la institución y reclamaron mayores controles para evitar situaciones similares. También manifestaron su preocupación por el impacto emocional en los estudiantes, muchos de los cuales se retiraron del colegio en medio de escenas de nerviosismo e incertidumbre.
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de reforzar la comunicación entre la escuela y las familias, especialmente ante episodios de esta gravedad. “Queremos saber qué pasó y qué medidas se van a tomar para que no vuelva a ocurrir”, fue una de las posturas que se repitió entre los presentes, según trascendió.
El encuentro también sirvió para que las autoridades explicaran el accionar institucional y la intervención policial, que incluyó el traslado del menor junto a su familia para avanzar en las actuaciones correspondientes.
Este hecho se suma a una seguidilla de situaciones preocupantes en escuelas de La Plata, donde en las últimas horas aparecieron mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles ataques, lo que elevó el nivel de alarma y motivó incluso la intervención de organismos de seguridad.
En ese marco, las familias coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y garantizar entornos seguros para los alumnos, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí