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VIDEO.- Alumno armado en una escuela de La Plata: quejas de padres, reuniones con directivos y presencia policial

17 de Abril de 2026 | 14:01

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La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Luján de La Plata continúa en estado de alerta luego de que un alumno ingresara con dos armas a un establecimiento escolar, un hecho que derivó en una reunión urgente con padres para llevar tranquilidad y brindar explicaciones.

El episodio ocurrió en un colegio de la zona de 59 entre 3 y 4, donde las autoridades activaron rápidamente el protocolo de seguridad tras detectar la presencia de los elementos en poder de un estudiante de quinto año. Según las primeras informaciones que accedió en exclusiva EL DÍA, se trataría de un arma de aire comprimido y otra de juguete, aunque la investigación continúa para esclarecer lo sucedido.

En ese contexto, directivos convocaron a las familias a un encuentro informativo en el que se buscó aclarar lo ocurrido y contener la preocupación creciente. El caso se da, además, en un clima especialmente sensible, atravesado por amenazas de tiroteos en distintas escuelas de la región que generaron temor en toda la comunidad educativa.

Durante la reunión, varios padres expresaron su inquietud por la seguridad dentro de la institución y reclamaron mayores controles para evitar situaciones similares. También manifestaron su preocupación por el impacto emocional en los estudiantes, muchos de los cuales se retiraron del colegio en medio de escenas de nerviosismo e incertidumbre.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de reforzar la comunicación entre la escuela y las familias, especialmente ante episodios de esta gravedad. “Queremos saber qué pasó y qué medidas se van a tomar para que no vuelva a ocurrir”, fue una de las posturas que se repitió entre los presentes, según trascendió.

El encuentro también sirvió para que las autoridades explicaran el accionar institucional y la intervención policial, que incluyó el traslado del menor junto a su familia para avanzar en las actuaciones correspondientes.

Este hecho se suma a una seguidilla de situaciones preocupantes en escuelas de La Plata, donde en las últimas horas aparecieron mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles ataques, lo que elevó el nivel de alarma y motivó incluso la intervención de organismos de seguridad.

En ese marco, las familias coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y garantizar entornos seguros para los alumnos, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse.

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