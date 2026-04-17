La Plata | Denuncian que un alumno llevó dos armas al colegio, en medio de amenazas de tiroteos

En medio de las multitudinarias amenazas de tiroteos en muchas escuelas de La Plata y de la Provincia, se vive hoy una mañana de extrema tensión en un colegio platense. Según pudo saber este diario, un alumno habría llevado dos armas y se generó un enorme revuelo.

El episodio sucedió en la escuela Nuestra Señora de Luján, de 59 entre 3 y 4. Las autoridades, al enterarse de la situación, dieron urgente aviso a la policía, que montó un fuerte operativo debido a los mensajes que en las últimas horas estuvieron apareciendo en las paredes de muchos establecimientos educativos, y que hasta motivó la intervención del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los testimonios que llegaron a EL DIA, indican que se trataría de dos armas, una de aire comprimido y otra de juguete, aunque todo es materia de investigación. En tanto que se supo que el estudiante concurriría al 5to año. "Se activó el protocolo, la policía intervino y se trasladó al chico y a su familia a la Seccional 9na", manifestaron las fuentes.

Por lo pronto, desde el colegio convocaron a las familias a una reunión este viernes a las 11, donde se espera que brinden información sobre lo sucedido, frente al temor que generó esta supuesta acción del adolescente. En ese marco, la puerta de la escuela se iba llenando de adolescentes que se retiraban junto a sus papás.

Ola de amenazas que puso en vilo al sistema educativo de La Plata

Como se informó, La Plata y la Región atraviesan horas de tensión en el ámbito educativo tras la aparición de amenazas de tiroteos en varias escuelas, en un fenómeno que combina hechos concretos con una rápida propagación de mensajes alarmantes entre estudiantes. En la Escuela Normal N°1, una pintada en un baño con la frase “mañana tiroteo” encendió las alertas y obligó a activar protocolos de seguridad, con intervención de autoridades y fuerzas policiales.

Por caso, en la mañana de hoy, en la puerta de la Media Nº3, se vieron patrulleros policiales y municipales, en alerta por los mensajes con amenazas. Mientras que en el colegio Emmanuel de Lisandro Olmos "le revisan la mochilas a todos los chicos. Un personal de la escuela y de otro de la policía miran dentro de las mochilas. Habían pedido que hoy viernes vayan sin mochilas debido a que también se grafitó la consigna del tiroteo que se hizo viral", contó un lector.

Estos casos no quedaron aislados. En la Escuela Técnica N°8 también se registraron inscripciones similares en medio de un clima de creciente conflictividad escolar. A esto se suman reportes de mensajes intimidatorios en otros establecimientos de la región, lo que configura un escenario de preocupación extendida que ya alcanza a distritos vecinos.

Aunque en instituciones como la Escuela Normal N°2 y la Escuela Normal N°3 no hay hasta el momento confirmaciones oficiales de amenazas concretas, la circulación de capturas, audios y fotos en grupos de alumnos amplifica el clima de temor. En paralelo, también se mencionan situaciones en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 y en la Escuela de Educación Secundaria N°2, mientras que en la Escuela Técnica N°3 se reportan versiones en circulación que aún no cuentan con validación oficial.

Fuentes oficiales señalan que muchas de estas advertencias no se concretan, pero igualmente se investigan como potencialmente reales. En ese marco, algunos actores del ámbito educativo advierten que este tipo de mensajes podría estar replicando una lógica conocida: la de las antiguas amenazas de bomba que, en otros momentos, se utilizaban para forzar la suspensión de clases.

En paralelo, directivos de escuelas de la región buscaron llevar calma a las familias y al personal docente. En un mensaje interno, señalaron: “En principio llevarles tranquilidad respecto a esas inscripciones en baños en donde hablan de tiroteo. Aparentemente es un reto viral entre los chicos, pero vamos a trabajar en el tema y hablar con todos para que entiendan la gravedad”. En esa línea, advirtieron que “una broma así puede terminar en una denuncia por intimidación pública, y muchos alumnos ya son imputables”, al tiempo que pidieron reforzar controles internos, como restringir el acceso a baños y supervisar los recreos.

“El objetivo es evitar generar caos o malestar en las familias”, remarcaron, mientras se intenta contener la situación y desactivar un fenómeno que, entre hechos confirmados y versiones en circulación, mantiene en alerta a buena parte de la comunidad educativa.

Otro caso es el que ocurre en la EES N°31 "Gral. José de San Martín" (ex Comercial), en la que ayer apareció el mismo mensaje con amenazas. Frente a ello la escuela decidió emitir un comunicado a las familias en el que expresa: "En el día de hoy (por ayer) el equipo de Conducción tomó conocimiento de una pintada en el baño de la escuela expresando una amenaza que impacta en la convivencia institucional. Ante ello se realizó la denuncia correspondiente, ya que es la forma de cuidar a toda la comunidad y porque las amenazas se constituyen un delito". Luego agrega que "se seguirá trabajando con las y los estudiantes en propuestas pedagógicas específicas que permitan la reflexión sobre estos hechos y la responsabilidad que se debe asumir ante determinados actos.

Las y los invitamos a reflexionar sobre estos temas en el ámbito familiar. La escuela continuará con las actividades pedagógicas y disponible para recibir a quien desee acercarse".

Por su parte, las autoridades de la Escuela Primaria Nº1 "Francisco Berra", de 8 entre 57 y 58, que comparte edificio con la Secundaria Nº34, enviaron un comunicado a las familias: "Están circulando mensajes generando temor en las escuelas. Se dio aviso a las autoridades. El día de hoy se transitara con normalidad, se reforzarán las medidas de cuidado".

En este marco, familias que se comunicaron con EL DIA a través del WhatsApp (+5492214779896) y a la redacción, aseguraron que decidieron no enviar a sus hijos a los establecimientos educativos por temor frente al reto viral. "Hubo una amenaza de tiroteo también en una escuela secundaria de Gonnet, de calle 495 entre 25 y 26. Soy la tía de uno de los estudiantes de 1er año, y en el día de hoy no asistió a clases por un escrito que apareció en uno de los baños, el de mujeres. La decisión la tomó la madre por miedo a que pase algo", escribió una lectora.

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ante la reiteración de pintadas atemorizantes, los funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron ayer en la sede del Ministerio de Seguridad con el objetivo de coordinar medidas de prevención inmediatas.

En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de La Plata y Ensenada, Diego Pepe y Martín Slobodian, respectivamente. También asistieron representantes de la Dirección General de Educación y Cultura junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal general adjunto Alejandro Marchet.

Los funcionarios resolvieron proceder con máxima diligencia para frenar una posible propagación, fenómeno que ya afectó a la Región en años anteriores con oleadas de amenazas similares. Las autoridades judiciales y policiales trabajan ahora en la identificación de los responsables de estas pintadas, bajo la premisa de que estos actos no son bromas estudiantiles, sino delitos que alteran el orden público.

La planificación de las fuerzas de seguridad prevé un monitoreo constante en los alrededores de las instituciones mencionadas para garantizar que la jornada de hoy se desarrolle con normalidad y sin riesgos para los estudiantes.