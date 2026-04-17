"Mañana tiroteo": clases amenazadas este viernes en escuelas de toda la Región
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VIDEO. Primero golpes, luego el abrazo El Albert Thomas tiene un “club de la pelea”
Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos
Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos
Por deudas, anestesistas reducen servicios en hospitales públicos
El crimen de Báez Sosa Un condenado pide prisión domiciliaria
Luque declaró sin aviso en el juicio por Maradona y dijo que es “inocente”
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Los escolares del nivel primario pierden demasiados días de clases
Karina firme con Adorni: volvió a apoyarlo pese a las denuncias
La inflación mayorista pegó un fuerte salto en marzo, hasta 3,4%
Vence el plazo judicial: el Gobierno debe girar fondos a las universidades
Alerta por nuevas amenazas en colegios secundarios de la Región
VIDEO. Una protesta en ARBA afecta en el mercado inmobiliario
Reclamó ante EL DIA por un poste a punto de caer y logró que lo cambiaran
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El viernes de la semana pasada, un lector de 46 entre 131 y 132 recurrió al diario para reclamar por la falta de respuesta al pedido de arreglo de un poste de un cableado con la base rota, apoyado en cables de electricidad. El reclamo fue reflejado en estas páginas y el martes, llegó la solución, contó el vecino.
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Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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