Una protesta en ARBA afecta en el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario está afectado por una protesta realizada por un grupo de trabajadores de ARBA, que comenzó a fines de febrero y genera demoras en el área de Catastro. La retención de tareas impacta en la gestión de documentación y afecta a agrimensores y escribanos principalmente, con demoras en trámites relacionados al traspaso de propiedades.

Agrimensores platenses hicieron pública la situación al encontrarse con una nueva jornada de reclamo en la sede central del organismo recaudador de la Provincia. Los empleados realizaron una asamblea con retención de tareas y un “ruidazo” para exigir mejores condiciones salariales.