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Espectáculos |Playa y sol a cuatro meses del casamiento

¡Llenos de amor! La luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: imágenes y detalles

¡Llenos de amor! La luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: imágenes y detalles
17 de Abril de 2026 | 08:14

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Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron el 3 de diciembre en 2025 y luego se dedicaron a trabajar durante toda la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Ahora, con su trabajo terminado, pudieron embarcarse para disfrutar de su merecida luna de miel.

La pareja en cuestión viajó a Aruba y se alojaron en un lujoso hotel all inclusive, con una vista paradisíaca.

Allí, Rocío compartió una serie de imágenes desde su luna de miel en Aruba, en un exclusivo complejo de bungalows sobre el agua. Los recién casados disfrutaron de la playa, el sol y las comodidades del hotel.

La habitación es toda de madera a la vista, tiene salida al mar y a la piscina y una decoración en tonos blancos y tierra. Además de la cama, tienen un living y un bar. Lo más llamativo es el piano de cola en el centro.

Vale destacar que, el all inclusive está cerca de la costa, tiene una pileta inmensa y una decoración playera, que colabora con la imagen del paraíso caribeño.

"Luna de miel en el paraíso", escribió Rocío Pardo y subió un imágenes junto a Nicolás Cabré en el hotel y se llenó de elogios de los fans de la pareja, que les desean amor eterno.

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Nicolás Cabré y Rocío Pardo acaban de llegar a Aruba y aun les quedan varios días en el paraíso. Tienen por delante una experiencia más que romántica para aprovechar cada segundo. 

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