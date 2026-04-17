Nuevamente clases públicas al frente del departamento de Adorni en La Plata

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata realizarán este viernes 17 de abril una clase pública frente al domicilio del vocero presidencial Manuel Adorni, ubicado en 6 y 48. La convocatoria está prevista para las 13, mientras que a las 12 se desarrollarán volanteadas en Plaza Italia y Plaza San Martín en defensa de la universidad pública.

La actividad busca visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. Desde la Federación Universitaria de La Plata señalaron que el sistema se encuentra en riesgo y cuestionaron el contraste con la situación de funcionarios del gobierno. “¿Sabías que una de las tantas propiedades de Adorni está al lado de la universidad que desfinancia?”, expresaron, al explicar la elección del lugar como forma de "evidenciar contradicciones" del modelo político de Javier Milei.

Durante la jornada se llevará adelante una clase pública en la puerta del domicilio, con eje en universidad pública, soberanía nacional y trabajo. La propuesta apunta a generar un espacio de formación, debate y organización, además de reflexionar sobre el rol de la universidad en el desarrollo del país. También se denunciará el desfinanciamiento impulsado por el gobierno nacional y se reclamará la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por la Justicia.

Desde la FULP destacaron la necesidad de sostener la unidad entre estudiantes, docentes y nodocentes y señalaron que estas acciones forman parte de la preparación hacia una nueva Marcha Federal Universitaria, con el objetivo de frenar el ajuste y defender la educación superior pública.