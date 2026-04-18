Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido

Un violento episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en La Plata, donde un intento de robo derivó en disparos, una persecución y la detención de dos menores de edad, uno de ellos con una herida de arma de fuego.

El hecho ocurrió en calle 71 entre 26 y 27, cuando, según fuentes policiales, tres jóvenes a bordo de una motocicleta de alta cilindrada interceptaron a un hombre de 56 años que acababa de detenerse para dejar a un pasajero. En ese momento, dos de los sospechosos descendieron del rodado y, bajo amenazas con un arma de fuego, intentaron sustraerle sus pertenencias.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el pasajero resultó ser un efectivo policial, quien se encontraba de civil y fuera de servicio. Al identificarse, el agente extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, lo que provocó que los delincuentes desistieran del robo y escaparan a toda velocidad.

A partir de allí se inició un seguimiento que culminó en la zona de 72 y 30, donde los sospechosos perdieron el control de la motocicleta y cayeron al asfalto. El conductor logró darse a la fuga, mientras que los dos acompañantes fueron aprehendidos en el lugar. Se trata de dos menores de 12 y 14 años.

Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en el pie izquierdo, con orificio de entrada y salida, por lo que fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al Hospital de Niños Sor María Ludovica.

En el operativo se incautó la motocicleta en la que se movilizaban, una Bajaj Rouser 160, y también el arma reglamentaria del policía involucrado, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, que será sometida a peritajes.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y “averiguación de ilícito”, con intervención de la fiscalía en turno y del fuero de responsabilidad penal juvenil. En tanto, se iniciaron actuaciones administrativas para determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos, aunque por el momento no se adoptaron medidas contra el efectivo policial.