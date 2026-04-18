Más de mil efectivos y un fuerte operativo

El Gobierno de la Ciudad implementará un importante operativo de seguridad para el Superclásico de mañana entre River y Boca. En total, habrá más de 1.000 efectivos policiales afectados al dispositivo.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 14 con el objetivo de ordenar el ingreso del público y evitar aglomeraciones. Además, se habilitarán accesos exclusivos para familias en distintos sectores, en una medida orientada a mejorar la circulación y la seguridad de los asistentes.