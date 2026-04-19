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Deportes |ESTUDIANTES DERROTÓ 1-0 A INSTITUTO

Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba

No jugó del todo bien en el primer tiempo, cuando Muslera lo salvó en un par de oportunidades. Hizo el gol en el complemento y manejó el partido. Está en playoffs

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

19 de Abril de 2026 | 02:29
Edición impresa

ENVIADO ESPECIAL A CÓRDOBA

lfinochio@eldia.com

En Alta Córdoba, Estudiantes miró a todos desde arriba en la Zona A del Torneo Apertura. El Pincha le ganó 1-0 a Instituto en el Monumental Presidente Perón con gol de Brian Aguirre. Ahora, es momentáneamente líder y se clasificó a los playoffs. El equipo mostró ciertos atributos y falencias, pero golpeó en el momento justo para hacerse de tres puntos vitales.

Desde el vamos, el Pincha propuso un estilo diferente a lo visto hasta el momento con Alexander Medina al frente del equipo, con un esquema similar, pero con nombres ofensivos como los de Aguirre, Pérez, Palacios y Carrillo, quienes se distribuyeron por todo el frente de ataque. Mientras que nuevamente la sociedad Amondarain-Piovi se paró en la rotonda central.

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Durante los primeros pasajes del juego esa pintura fue notoria a la hora de atacar y presionar las salidas del dueño de casa. En esos trayectos, el de Bavio adelantó la posición para situarse unos metros detrás del de Magdalena, en una especie de enganche. Sin embargo, llegados los 8 minutos de juego, Estudiantes comenzó a pasarla mal. Todo inició en una infracción absurda de Núñez sobre el sector izquierdo, cediendo un tiro libre innecesario. En este sentido, Lodíco disparó un remate venenoso que inquietó la valla de Muslera, que con reflejos fabulosos logró enviar el balón por línea de fondo. No obstante, mediante aquella jugada, Cerato chutó a quemarropa, pero nuevamente el arquero de la Selección uruguaya impidió la caída.

Pasado este tiempo de zozobra, el Pincha fue retomando su dominio y posesión. Asimismo, la Gloria no quiso ser menos y buscó lastimar a través de contraataques por los espacios generados por el rival. Otra vez, la escuadra estudiantil mostró cierta flaqueza defensiva.

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Por su parte, ante esta situación, en el Cacique se vio reflejada su preocupación de un equipo que no encontraba respuestas y le costaba más de la cuenta asentarse, gesticulaba, daba patadas al aire y dialogaba con su ayudante de campo. En esta sintonía, aprovechando un pequeño break, el técnico uruguayo continuó con las indicaciones, entre ellas para Aguirre y Piovi.

A pesar de esto, el equipo no tuvo mejoría en su rendimiento. Los minutos se fueron esfumando, para favor de Estudiantes, que no volvió a encontrar el funcionamiento de la primera parte del partido.

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Ya en el complemento, Medina abrió la ventana de cambios, figurita por figurita: el ingreso de Mancuso por un Meza que se lo vio acceder al banco con una molestia y hielo. Minutos más tarde, Eros recibió la primera amonestación del partido por llegar tarde a un corte.

Sin embargo, cuando las señales parecían nulas, Estudiantes logró romper el cero, a los 6 minutos con un gol de Brian Aguirre, quien trasladando la pelota por el andarivel izquierdo encontró el hueco para rematar al caño derecho de un Roffo que pese a su reflejos de querer sacarla no llegó. La tarde le dio revancha al ex Boca, que durante el primer tiempo no pudo con su cometido, con corridas sin chances nítidas.

Gracias al gol, el conjunto estudiantil se revitalizó, si ser superior en todas las líneas, su predominio en nombres propios, para que mediante individualidades pueda romper la paridad y ponerse arriba en el marcador.

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Por su parte, con esta diferencia a favor, con el cansancio pasándole factura, además de las ansiosas llegadas de Instituto por poner el partido en tablas, comenzó a jugar muy al límite, con infracciones y cortes fuertes, rozando la amonestación, las cuales, Mastrángelo apercibió con la palabra.

Tras notar esta situación Medina volvió a meter mano en el equipo y apostó por Farías y Castro, para tener más control y algunos destellos, que tardaron en hacer efecto.

Llegada la segunda media hora de partido, el conjunto cordobés apretó al Pincha contra su campo sin demasiadas condiciones técnicas. Y como quien no quiere la cosa, Estudiantes empezó a firmar este resultado por la mínima, intención que quedó sellada con la rúbrica del entrenador al decidir el ingreso de González Pirez por Carrillo.

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Cuando la tarde en lo más alto de Córdoba Capital comenzó a teñirse del color de la tercera equipación del Pincha, los minutos se fueron escurriendo, pero en el momento menos pensado, Farías puso el 2-0, en lo que significaba un alivio para el pueblo pincharrata. No obstante, con el VAR como protagonista, el juez anuló el tanto por una infracción previa de Cetré

De esta manera, los de La Plata con sangre, sudor y gloria, se llevaron un ajustado triunfo de la provincia del mediterráneo, que lo invita a soñar con terminar en los primeros puestos, para hacer valer la localía en los playoff, que a esta altura, parecen estar ingresando sin inconvenientes a City Bell.

QUINCE
Goles de los 17 que consiguió en el torneo Apertura los anotó en el segundo tiempo, momento de los partidos en los cuales mejor se siente el equipo. Ayer podría haber marcado uno más pero Mastrángelo no quiso.
CIEN
Partidos alcanzó Santiago Núñez como jugador de Estudiantes, en los cuales 94 fueron siendo titular y los seis restantes ingresando desde el banco de los suplentes. Además logró marcar cuatro tantos. El defensor, muchas veces capitán, se metió en el grupo selecto.

 

Video | Desde Córdoba, Lucas Finochio

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