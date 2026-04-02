Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA

2 de Abril de 2026 | 13:19

Escuchar esta nota

El diario EL DIA realizará una cobertura de 360º en la próxima Copa del Mundo 2026, para acompañar a la Selección Argentina de Lionel Messi en busca de repetir el logro conseguido en Qatar. Y tu marca puede ser parte de toda la información que estará disponible en el diario papel, en la web eldia.com, en la radio La Redonda y en las redes sociales.

El periodista Martín Mendinueta viajará a Estados Unidos para llevar la más actualizada información a los platenses, con el análisis de los partidos de la Scaloneta, notas especiales y todo lo que sea relevante en este nuevo Mundial que genera enormes expectativas para los argentinos.

Sólo tenés que llamar al 2215750260 para vivir el mundial desde adentro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Blondel aumentó la diferencia en el Bosque: Huracán vence a Gimnasia 2 a 0

Seguir jugando al tenis a los 70: una lección de vida en la cancha

Edwuin Cetré, entre la desazón y el debut de Estudiantes en la Copa Libertadores

Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado

Se conocieron por una “app” en pandemia y hoy van a ser padres

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

Así estará el tiempo en La Plata este Domingo de Pascua: ¿se viene otra vez la lluvia?

VIDEO. Sorpresa por una "lluvia de fuego" en el cielo argentino: revelaron qué fue lo que la causó

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla