Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA

El diario EL DIA realizará una cobertura de 360º en la próxima Copa del Mundo 2026, para acompañar a la Selección Argentina de Lionel Messi en busca de repetir el logro conseguido en Qatar. Y tu marca puede ser parte de toda la información que estará disponible en el diario papel, en la web eldia.com, en la radio La Redonda y en las redes sociales.

El periodista Martín Mendinueta viajará a Estados Unidos para llevar la más actualizada información a los platenses, con el análisis de los partidos de la Scaloneta, notas especiales y todo lo que sea relevante en este nuevo Mundial que genera enormes expectativas para los argentinos.

Sólo tenés que llamar al 2215750260 para vivir el mundial desde adentro.