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Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana

Fue aprehendido un empleado público de 44 años tras ser denunciado por su pareja

Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
20 de Abril de 2026 | 12:03

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Un operativo policial derivado de un llamado por violencia de género terminó con un hallazgo inesperado en una vivienda de La Plata: tablets oficiales y plantas de marihuana. Un empleado público de 44 años fue aprehendido tras ser denunciado por su pareja, pero lo que comenzó como una intervención por lesiones derivó en una causa por hurto y narcotráfico.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en 607 entre 7 y 8, deVilla Elvira. Efectivos del Comando de Patrullas arribaron al lugar tras una alerta que denunciaba una agresión física. Al llegar, los oficiales se encontraron con una escena particular: una mujer, identificada como Mayra Garbozo (38), se encontraba arrojando plantas de marihuana a la calle en medio de un estado de alteración.

Un hallazgo sorprendente

Tras entrevistar a la mujer, quien denunció que su pareja la había golpeado, los efectivos ingresaron a la vivienda con su autorización. El objetivo inicial era constatar la presencia de más plantas de cannabis en el patio trasero, pero el registro reveló un botín de dudosa procedencia.

Dentro de la propiedad, la policía incautó 31 tablets del programa "Conectando con Vos" (Enacom), pertenecientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires; 396 paquetes de barbijos almacenados en cajas y bolsas de consorcio; y más de 6 kilos de marihuana (6,390 kg), cifra confirmada tras el pesaje y test orientativo de rigor.

Al ser consultado por el origen de los dispositivos electrónicos y los insumos sanitarios, el acusado respondió con evasivas y no pudo acreditar la propiedad de los elementos. Ante la sospecha de que los objetos fueron sustraídos de organismos públicos, el Dr. Álvaro Garganta, a cargo de la UFI 11, ordenó la incautación por "necesidad y urgencia" y la inmediata aprehensión del sujeto.

Por otro lado, el Dr. Tesón de la UFI 18 tomó intervención por la cantidad de droga hallada, iniciando actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

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El imputado, quien se desempeña como empleado público, quedó alojado en el Destacamento Aeropuerto para luego prestar declaración ante la justicia. La causa quedó caratulada preventivamente como "Lesiones en contexto de violencia de género, hurto e infracción a la ley de drogas".

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