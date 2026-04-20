Declararon a Tolosa como una “zona de guerra”

En medio de un operativo policial en Tolosa, que para los representantes de la Asamblea Vecinal se convirtió en una “zona de guerra” por la violencia y el delito, se vivieron momentos de tensión cuando se vivenciaron corridas, disparos y piedrazos en la zona de 121 entre 526 y 527.

El temor comenzó a escalar cuando, luego de que un grupo de jóvenes arrojara objetos contundentes contra una garita policial, los efectivos iniciaron el despliegue para dar con los autores del hecho.

Según trascendió, los policías intervenían en la identificación de un vehículo sospechoso cuando fueron interceptados a cascotazos.

Una cámara de seguridad de la zona alcanzó a registrar a los oficiales avanzando mientras abrían fuego. Sin embargo, no se registraron heridos ni detenidos.

En medio de este grave contexto, volvieron a escucharse pedidos de patrullajes, más personal, más motos, más prevencion y más operativos de saturación.