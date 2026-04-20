Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos

El barrio se levantó y hubo varios demorados por la Policía / web

Una persecución policial generó gran tensión en un sector de Altos de San Lorenzo. Fue en la esquina de las calles 19 y 90, donde los patrulleros llegaron detrás de dos motos, cuyos ocupantes se negaron a parar cuando los oficiales del orden lo requirieron.

En esas circunstancias, al darles alcance, el barrio se levantó y contra de los efectivos. Por eso hubo empujones, gritos y se escucharon escopetazos.

Voceros con acceso al caso indicaron que hubo también demorados por resistencia a la autoridad, que seguramente quedarán notificados de la imputación en su contra y recuperarán la libertad con el correr de las horas.