Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una persecución policial generó gran tensión en un sector de Altos de San Lorenzo. Fue en la esquina de las calles 19 y 90, donde los patrulleros llegaron detrás de dos motos, cuyos ocupantes se negaron a parar cuando los oficiales del orden lo requirieron.
En esas circunstancias, al darles alcance, el barrio se levantó y contra de los efectivos. Por eso hubo empujones, gritos y se escucharon escopetazos.
Voceros con acceso al caso indicaron que hubo también demorados por resistencia a la autoridad, que seguramente quedarán notificados de la imputación en su contra y recuperarán la libertad con el correr de las horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí