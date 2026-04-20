Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor

Desde este lunes 20 y hasta el sábado 25 de abril inclusive, el local Baobab presenta una semana especial de promociones con importantes descuentos en todos sus productos, en una propuesta pensada para anticiparse a la temporada de invierno.

Durante esos días, quienes se acerquen al salón podrán acceder a un 25% de descuento abonando en efectivo o mediante transferencia, o bien a un 20% OFF en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard de cualquier entidad bancaria. La promoción alcanza a la totalidad de los artículos disponibles.

La iniciativa, bajo el formato de “Hot Sale”, incluye un amplio surtido de ropa y calzado para distintas actividades, además de una línea de artículos de camping y outdoor orientados a quienes buscan equiparse para la vida al aire libre.

Entre los aspectos destacados de la propuesta, se encuentra la posibilidad de acceder a descuentos generales en todo el local, lo que permite renovar indumentaria o adquirir equipamiento con precios más accesibles de cara a la llegada del frío.

Baobab trabaja con primeras marcas del mercado como Ansilta, The North Face, Columbia, Salomon, Merrell, +8000 y Trevo, consolidándose como un punto de referencia en la ciudad para quienes buscan calidad y variedad en este rubro.

La promoción estará vigente por tiempo limitado y representa una oportunidad para acceder a productos de reconocidas marcas con condiciones de pago accesibles.