De qué murió Luis Brandoni

El actor argentino Luis Brandoni murió a los 86 años luego de permanecer internado durante varios días a raíz de un grave cuadro de salud provocado por un accidente doméstico.

Según se informó, el reconocido artista sufrió una caída en su domicilio el pasado 11 de abril, golpe que le generó un hematoma subdural (una lesión cerebral) que derivó en su internación inmediata. Con el correr de los días, su estado se fue complicando hasta producirse su fallecimiento.

El actor había sido trasladado a un sanatorio porteño, donde permaneció bajo cuidados médicos intensivos. Si bien en un primer momento existía cierto optimismo sobre su evolución, su cuadro clínico empeoró progresivamente en las jornadas previas a su muerte.

De esta manera, la causa de muerte fue consecuencia directa de las complicaciones derivadas del traumatismo craneal sufrido en la caída, que desencadenó el hematoma cerebral.

La noticia generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina, donde Brandoni era considerado una de las grandes figuras del cine, el teatro y la televisión, con más de seis décadas de trayectoria.