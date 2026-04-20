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Murió Luis Brandoni, a los 86 años: el adiós a un ícono del cine, teatro y televisión argentina

Murió Luis Brandoni, a los 86 años: el adiós a un ícono del cine, teatro y televisión argentina
20 de Abril de 2026 | 06:24

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El actor y dirigente cultural Luis Brandoni falleció a los 86 años, dejando un profundo pesar en el ambiente artístico y en la cultura nacional. Reconocido por su extensa trayectoria y su compromiso con la escena argentina, su muerte marca el final de una generación de figuras emblemáticas.

Según se informó, el artista permanecía internado desde el 11 de abril luego de sufrir una caída en su domicilio que le provocó un hematoma subdural. Con el correr de los días, su estado de salud se fue agravando hasta su fallecimiento en un sanatorio porteño.

Con más de seis décadas de carrera, Brandoni fue protagonista de algunos de los títulos más recordados del cine nacional, como La Patagonia rebelde, Esperando la carroza y La tregua, además de destacarse en televisión con ciclos como Mi cuñado y en teatro con numerosas obras que lo tuvieron como figura central.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, desarrolló una intensa actividad artística desde joven y se convirtió en uno de los actores más influyentes del país. Su trabajo abarcó cine, televisión y teatro, donde consolidó una identidad actoral que combinó drama y comedia con igual solvencia.

Además de su labor artística, tuvo una activa participación política dentro de la Unión Cívica Radical y se desempeñó como diputado nacional entre 1997 y 2001.

La noticia generó una fuerte conmoción en el mundo cultural. Colegas, productores y distintas instituciones lo despidieron con mensajes que destacaron no solo su talento, sino también su compromiso con la actividad artística y su rol en la defensa de los actores. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña, en una ceremonia abierta al público, antes de ser trasladados al Cementerio de la Chacarita. 

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Con su partida, se va una de las grandes figuras de la cultura argentina, cuya obra seguirá vigente en la memoria colectiva de varias generaciones.

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